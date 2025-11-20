33. Dönem POMEM başvurusu ne zaman başlayacak? EGM POMEM başvuru şartları

Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı Polis Akademisi Başkanlığı tarafından hazırlanan kılavuzun paylaşılmasıyla birlikte, 33. Dönem POMEM (Polis Meslek Eğitim Merkezi) polis alımı süreci resmen başlayacak.

33. DÖNEM POMEM BAŞVURUSU NE ZAMAN YAPILACAK?

Tarihsel Referans: Geçtiğimiz yıl 32. Dönem POMEM ön başvuruları 21 Kasım - 09 Aralık 2024 tarihleri arasında kabul edilmişti.

Güncel Beklenti: Bu referans göz önüne alındığında ve bugün 20 Kasım 2025 olduğu için, 33. Dönem POMEM alım duyurusunun ve başvuru başlangıcının önümüzdeki günler içinde, yani 2025 yılının bu son çeyreğinde yapılması beklenmektedir.

Temel Başvuru Şartları

Eğitim Düzeyi: POMEM alımlarına başvurabilmek için adayların Lisans veya Ön Lisans mezunu olmaları gerekmektedir. Lise mezunları için olan PMYO (Polis Meslek Yüksekokulu) alımları ayrı bir süreçte yürütülmektedir.

Başvuru Kanalı: Başvurular, kılavuzun yayımlanmasının ardından Polis Akademisi Başkanlığı'nın resmi web sitesi üzerinden e-Devlet şifresi kullanılarak online olarak yapılacaktır.

Adayların, resmi kılavuzun yayımlanmasıyla kesinleşecek olan KPSS taban puanları, yaş şartları ve kontenjan bilgilerini kaçırmamak için Polis Akademisi Başkanlığı'nın resmi internet sitesini düzenli olarak kontrol etmeleri büyük önem taşımaktadır.

POMEM (Polis Meslek Eğitim Merkezi) başvuruları, Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yayımlanan kılavuzda belirtilen esaslar doğrultusunda e-Devlet üzerinden online olarak gerçekleştirilir.

POMEM Başvuru Adımları

Polis Akademisi Sitesini Ziyaret Edin: Başvuruların başladığı tarihte, Polis Akademisi Başkanlığı'nın resmi web sitesinde (pa.edu.tr) yer alan duyuruya veya yönlendirmeye tıklayın.

e-Devlet Girişi Yapın: Açılan sayfada, adayların T.C. kimlik numaraları ve e-Devlet şifreleri ile sisteme giriş yapmaları istenir.

Başvuru Formunu Doldurun: Girişin ardından, e-Devlet üzerinden erişilen POMEM başvuru formu eksiksiz ve doğru bilgilerle doldurulur. Bu form genellikle eğitim bilgileri, sağlık durumu, ikametgah ve adli sicil bilgilerini otomatik olarak içerir veya adaydan teyit etmesini ister.

Kontrol ve Onay: Doldurulan formdaki tüm bilgilerin doğru olduğundan emin olun. Yanlış veya eksik bilgi verilmesi, başvurunun geçersiz sayılmasına neden olabilir.

Başvuruyu Kaydetme: Formun alt kısmında yer alan "ADAY BAŞVURUSUNU KAYDET" butonuna tıklayarak başvuru işlemini tamamlayın. Bu kaydetme işlemi yapılmadan başvuru geçerli sayılmaz.

Ödeme (Gerekliyse): Kılavuzda belirtilmesi halinde, başvuru ücretinin ilgili bankalara yatırılması ve bu ödeme işleminin de e-Devlet sistemi üzerinden takip edilmesi gerekir.

Başvuru işlemi tamamlandıktan sonra, adayların sınav ücretini yatırmaları ve sınav giriş belgelerinin yayımlanmasını beklemeleri gerekmektedir. Resmi kılavuz yayımlandığında, ödeme adımları ve ücret miktarı netleşecektir.

Dönem POMEM (Polis Meslek Eğitim Merkezi) başvuru kılavuzu henüz yayımlanmamış olsa da, adayların hazırlıklarını yapmaları için geçmiş yıllara ait genel ve yasal başvuru şartları aşağıdaki gibi detaylı bir şekilde belirlenmiştir:

Genel Başvuru Şartları

Vatandaşlık: Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

Yaş Sınırı: Sınavın yapıldığı yılın 01 Ocak tarihi itibarıyla 30 yaşından gün almamış olmak (18 yaşını tamamladıktan sonra yapılan yaş düzeltmeleri dikkate alınmaz).

Siyasi Parti Üyeliği: Geçici kayıt tarihi itibarıyla herhangi bir siyasi partiye veya yan kuruluşlarına üye bulunmamak.

Sağlık ve Güvenlik: Sağlık durumu yönünden Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirlenen koşulları taşımak, Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumlu sonuçlanması.

Eğitim Kurumu Şartı: Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak.

Kamu Hakları: Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak.

Eğitim ve KPSS Puan Şartı

Kriter Lisans Mezunları Ön Lisans Mezunları Eğitim Lisans mezunu olmak (veya YÖK tarafından denkliği kabul edilen yurtdışı kurum mezunu). Ön lisans mezunu olmak (veya YÖK tarafından denkliği kabul edilen yurtdışı kurum mezunu). KPSS Puanı (Beklenen) P3 puan türünden en az 60,00 taban puan veya üzerinde puan almış olmak. P93 puan türünden en az 65,00 taban puan veya üzerinde puan almış olmak.

Fiziksel Şartlar

Boy Sınırı: Kadınlar için 162 cm'den, erkekler için 167 cm'den kısa boylu olmamak.

Beden Kitle Endeksi (BMİ): BMİ değerinin 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında olması.

Hukuki ve Etik Şartlar

Suç ve Mahkûmiyet:

Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak (Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı olsa dahi).

Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene karşı suçlar, zimmet, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik gibi yüz kızartıcı ve organize suçlardan dolayı mahkûm olmamak veya bu suçlardan dolayı devam eden bir soruşturma/kovuşturma bulunmamak.

Silah Taşıma: Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engelinin bulunmaması.

Ahlaki Şartlar: Fuhuş, kumar, uyuşturucu/uyarıcı madde kullanımı veya üretimi gibi genel ahlaka aykırı fiiller nedeniyle hakkında soruşturma, kovuşturma veya idari yaptırım devam ediyor olmamak.

Alkol/Madde Tedavisi: Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak.