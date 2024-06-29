Türk Hava Yolları 900 pilot, 1000 kabin memuru alacak

Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, CNN Türk ekranlarında Hakan Çelik ile Hafta Sonu programıa katıldı. Bolat, "2021 yılında 5561 pilotumuz varmış. 2021'den itibaren pilot alımına başladık. Filoyu modernleştireceğiz. 2023 yılını 6755 pilotla bitirmişiz. Neredeyse yeni bir hava yolu filosu kurmuşuz. 1 yıl içinde THY yaklaşık 900 pilot daha alacağız" dedi.

Bolat, soru üzerine kabin memuru alma planını da paylaştı ve "Kabin memuru 2019 yılında 12 bin. Şu anda da 15 bin kabin memuru var. 1000'e yakın kabin memuru alınacak" dedi.

Bolat 2 yıl içinde tüm THY uçaklarında internetin ücretsiz olacağını söyledi.

Bolat, "2010 yılından beri Avrupa'nın en iyi hava yolu seçiliyoruz. En iyi yemek, en iyi uçak içi eğlence sistemimiz var. Anadolu Jet internet bağlantılarını TSI firması ve TÜRKSAT beraber sağlayacak. Şu anda bazı AJet uçaklarında internet var ama tüm uçaklarımıza 1 sene içinde başlayacak. 2 yıl içinde de tüm THY uçaklarına ücretsiz internet hizmetine başlayacağız. Hiçbir kota da olmayacak. Şu anda mesajlaşma ücretsiz ama 2 yıl içinde yolcu ücretsiz bir şekilde film indirme gibi internetin tüm hizmetlerinden ücretsiz faydalanacak" diye konuştu.



