Borsada bugün temettü dağıtacak 1 şirket var (27 Ağustos)

Matriks Finansal Teknolojiler A.Ş. (MTRKS) bu yıl temettü dağıtan şirketler arasında. Matriks pay başına brüt 0,1243781 TL, net 0,1057213 TL temettü dağıtacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 27 Ağustos, ödeme tarihi ise 29 Ağustos olacak. Şirket şu bilgilendirmeyi yapmıştı:

Şirketimizin 24.07.2025 tarihinde yapılan 2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında kar payı dağıtımı maddesi görüşülmüş olup, dağıtılacak olan kar payının 27.08.2025 tarihinde nakit kar payı olarak dağıtılmasına karar verilmiştir. Kamuoyunun bilgilerine sunulur.