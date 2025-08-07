ARA
Borsada dün geri alım yapan 5 şirket (6 Ağustos)

Borsa İstanbul'da 5 şirket 6 Ağustos tarihli pay geri alım işlemlerine ilişkin açıklama yaptı.

07 Ağustos 2025 | 06:23
Son Güncellenme: 07 Ağustos 2025 | 06:25
Borsada dün geri alım yapan 5 şirket şöyle: 

1 AKFEN İNŞAAT TURİZM VE TİCARET A.Ş. (AKFIS)

AKFEN İNŞAAT TURİZM VE TİCARET A.Ş. (AKFIS)

Açıklama şöyle: Yönetim Kurulumuzun 24.03.2025 tarihli kararı kapsamında 06.08.2025 tarihinde 50.000 adet pay geri alınmış olup, geri alım programı kapsamında geri alınan toplam 2.983.137 adet payın sermayeye oranı %0,4686'dır.

2 AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş. (AKFYE)

AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş. (AKFYE)

Açıklama şöyle: Yönetim Kurulumuzun 25.03.2025 tarihli kararı kapsamında; 6.08.2025 tarihinde 80.000 adet pay geri alınmış olup, geri alım programı kapsamında geri alınan toplam 8.550.320 adet payın sermayeye oranı %0,7143'tür.
 

3 LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ (LKMNH)

LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ (LKMNH)

Açıklama şöyle: 06.08.2025 tarihinde LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş. payları ile ilgili olarak 17,65 TL - 17,76 TL fiyat aralığından 61.081 adet alış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Geri Alım programı çerçevesinde gerçekleştirilen işlemle birlikte LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş. sermayesindeki paylarımız 06.08.2025 tarihi itibariyle %3,86'ya ulaşmıştır.
 

4 MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (MAVI)

MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (MAVI)

Açıklama şöyle: Şirketimiz tarafından, 10/06/2025 tarihli yönetim kurulu kararı ile başlatılan pay geri alım işlemleri kapsamında,

06/08/2025 tarihinde; Borsa İstanbul'da pay başına 41,66 TL – 41,76 TL fiyat aralığından (ortalama 41,7155 TL) toplam 200.000 TL nominal değerli MAVI B Grubu pay senedi geri alınmıştır.

Bu işlemle birlikte, bugüne kadar geri alınan toplam B grubu pay sayısı 1.545.572 adet olup, bu payların sermayeye oranı yaklaşık %0,19'dur.

5 PC İLETİŞİM VE MEDYA HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş. (PCILT)

PC İLETİŞİM VE MEDYA HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş. (PCILT)

Açıklama şöyle: 

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 24.03.2025 tarihli kararı ile başlatılan pay geri alım programı kapsamında; 06.08.2025 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına 19,10 TL fiyattan 1.176 lot PCILT payları geri alınmıştır.
 
