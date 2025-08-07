Borsada dün geri alım yapan 5 şirket (6 Ağustos)

Açıklama şöyle: 06.08.2025 tarihinde LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş. payları ile ilgili olarak 17,65 TL - 17,76 TL fiyat aralığından 61.081 adet alış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Geri Alım programı çerçevesinde gerçekleştirilen işlemle birlikte LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş. sermayesindeki paylarımız 06.08.2025 tarihi itibariyle %3,86'ya ulaşmıştır.

