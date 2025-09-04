GSB personel alımı başvuru sonuçları açıklandı mı? GSB personel alımı sonuçları sorgulama ekranı

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından 2025 yılında açılan 4.400 kişilik sözleşmeli personel alımı için başvuru süreci tamamlandı. Toplamda 2.750 temizlik görevlisi, 1.150 koruma ve güvenlik görevlisi ve 500 bakım-onarım personeli alımına yönelik başvurular, 9-18 Ağustos 2025 tarihleri arasında alınmıştı.

GSB 4.400 Sözleşmeli Personel Alımı Sonuçları Kısmen Açıklandı

Resmi duyurulara göre, bu kadrolardan sadece destek personeli (temizlik görevlisi) alım sonuçları açıklandı. Adaylar, yerleştirme sonuçlarını 29 Ağustos 2025 itibarıyla e-Devlet üzerinden Kariyer Kapısı platformunda sorgulayabiliyor. Sorgulama işlemi için platformdaki "Başvurularım – Değerleme Sonuçları" sekmesi kullanılıyor.

Diğer Kadrolar için Bekleyiş Sürüyor

Koruma ve güvenlik görevlisi ile bakım-onarım personeli alımı sonuçları ise henüz açıklanmadı. Bu pozisyonlar için sonuçların Eylül veya Ekim 2025 içinde duyurulması bekleniyor.

Belge Teslimi ve İtiraz Süreci

Temizlik görevlisi kadrosuna yerleşen asıl adayların, gerekli belgelerini 8-12 Eylül 2025 tarihleri arasında bağlı bulundukları Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerine teslim etmeleri gerekiyor.

Sonuçlara itiraz etmek isteyen adaylar, sonuçların açıklanmasını takip eden 3 iş günü içinde Personel Genel Müdürlüğüne yazılı olarak başvurabilir. Güncel bilgiler ve resmi duyurular için GSB'nin resmi internet sitesi ve Kariyer Kapısı platformunun düzenli olarak takip edilmesi büyük önem taşıyor.