Sayıları 1 milyarı bulacak: Yeni 'salgında' yanımızda onlar mı olacak?

Neura'nın geliştirdiği 4NE1, Avrupa'nın ilk tam bilişsel insansı robotu olarak öne çıkıyor. 360 derece algılama yeteneği sayesinde çevresine güvenli bir şekilde tepki veren robot, gerçeğe yakın hareketler sergiliyor. Ortamı analiz ederek sürekli öğrenme ve adaptasyon yeteneği taşıyan bu insansı robotun, hem endüstriyel alanlarda hem de günlük yaşamda kullanılabileceği belirtiliyor.

Diğer bir model olan MiPA robotu, günlük yaşamı kolaylaştırmayı hedefliyor. Bu robot, hem işyerlerinde hem de evlerdeki riskli, tekrarlayan veya yorucu işleri üstlenmek üzere tasarlandı. Akıllı bir kişisel asistan olarak tanımlanan MiPA, özel ihtiyaçlara ve değişen iş süreçlerine kolayca uyum sağlayabiliyor.