İçine kapanık bir çocuktu, o spor dalı hayatını değiştirdi

Şanlı, boyunu hiçbir zaman engel olarak görmediğini ifade ederek, "Kendimi hep normal gördüm ve insanların da öyle görmesini istedim. Yapamayacağım düşünülen şeyleri yapmaya çalıştım." ifadelerini kullandı. Sporun hayatını değiştirdiğini dile getiren Sudenaz Şanlı, yeni hedefler için çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti. Antrenör Togar ise "İlk başta çekiniyordu ancak zamanla özgüveni arttı. Disiplini ve azmiyle kısa sürede önemli gelişim gösterdi." dedi.