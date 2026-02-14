Ücretsiz seyahatler için yapılan gelir desteğinde yeni tutarlar belli oldu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan "Ücretsiz Seyahat Kapsamında Yapılacak Gelir Desteği Ödemesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, ücretsiz seyahat kapsamındaki gelir desteği yüzde 30 artırıldı.

Destek tutarları artırıldı

İstanbul ve Ankara’da şehir içi toplu hizmeti veren ulaşım aracı başına destek tutarı 6 bin 210 TL’den 8 bin 73 TL’ye çıkarıldı. Diğer büyükşehirlerde faaliyet gösteren araçlar için ödeme miktarı da 4 bin 658 TL’den 6 bin 55 TL’ye yükseltildi.

Büyükşehir statüsünde olmayan illerde ise destek tutarı 3 bin 726 TL’den 4 bin 844 TL’ye çıkarıldı.

Yönetmeliğin 6. maddesindeki değişiklikle, şehir içi toplu taşıma hizmeti sunan özel denizyolu ulaşım araçlarına verilen aylık destek de 4 bin 658 TL’den 6 bin 55 TL’ye yükseltildi.

Yürürlüğe girdi

Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelikte şu ifadelere yer verildi:

"MADDE 1- 6/1/2016 tarihli ve 29585 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ücretsiz Seyahat Kapsamında Yapılacak Gelir Desteği Ödemesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “4.658” ibaresi “6.055” olarak, (b) bendinin (1) numaralı alt bendinde yer alan “6.210” ibaresi “8.073” olarak, (2) numaralı alt bendinde yer alan “4.658” ibaresi “6.055” olarak, (3) numaralı alt bendinde yer alan “3.726” ibaresi “4.844” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı ile Hazine ve Maliye Bakanı birlikte yürütür."