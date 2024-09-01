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Borsada yarın 2 hisse fiyatında düzeltme olacak (2 Eylül)

Borsa İstanbul'da yarın (2 Eylül pazartesi günü) 2 hisse temettü dağıtacak.

01 Eylül 2024 | 16:32
Borsada yarın 2 hisse fiyatında düzeltme olacak (2 Eylül)

Borsa İstanbul’da haftanın ilk günü 2 şirketin hisse senedinde temettü nedeniyle fiyat düzeltmeleri olacak. 2 Eylül'den itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek paylar şöyle:

AYES ÇELİK HASIR VE ÇİT SANAYİ A.Ş. (AYES) - Kar Payı Ödemesi
Pay başına brüt 0,3000000 TL, net 0,2700000 TL temettü dağıtacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 2 Eylül 2024, ödeme tarihi ise 4 Eylül 2024.

DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş. (DOAS) - Karı Payı Avansı Ödemesi
Doğuş Otomotiv geçtiğimiz hafta kar payı avansı kararını duyurmuştu. Şirket pay başına brüt 10 TL, net 9 TL temettü avansı dağıtacak. Kar payı avansı hak kullanım tarihi 2 Eylül, ödeme tarihi ise 4 Eylül 2024.
 

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