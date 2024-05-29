Borsada bugün (30 Mayıs) 2 şirket temettü dağıtacak

Borsa İstanbul'da temettü dağıtacak 2 şirkette yatırımcılar için nakit kar payı hak kullanım tarihi bugün (30 Mayıs Perşembe). Bu şirketlerin hisse senetlerinde fiyat düzeltmeleri olacak. Bugün temettü dağıtacak 2 şirket şöyle:

ALARKO HOLDİNG A.Ş. (ALARK): Pay başına brüt 0,9686000 TL, net 0,8902610 TL temettü dağıtacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 30 Mayıs, ödeme tarihi ise 3 Haziran.

YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (YUNSA): Pay başına brüt 3,9456105 TL, net 3,5510494 TL temettü dağıtacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 30 Mayıs, ödeme tarihi 3 Haziran.