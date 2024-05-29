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Borsada bugün (30 Mayıs) 2 şirket temettü dağıtacak

Borsada işlem gören ve temettü ödeme kararı açıklayan 2 şirkette nakit kar payı hak kullanım tarihi bugün yani 30 Mayıs 2024.

29 Mayıs 2024 | 23:25
Son Güncellenme: 30 Mayıs 2024 | 01:00
Borsada bugün (30 Mayıs) 2 şirket temettü dağıtacak

Borsa İstanbul'da temettü dağıtacak 2 şirkette yatırımcılar için nakit kar payı hak kullanım tarihi bugün (30 Mayıs Perşembe). Bu şirketlerin hisse senetlerinde fiyat düzeltmeleri olacak. Bugün temettü dağıtacak 2 şirket şöyle:

  •  ALARKO HOLDİNG A.Ş. (ALARK): Pay başına brüt 0,9686000 TL, net 0,8902610 TL temettü dağıtacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 30 Mayıs, ödeme tarihi ise 3 Haziran.
  • YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (YUNSA): Pay başına brüt 3,9456105 TL, net 3,5510494 TL temettü dağıtacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 30 Mayıs, ödeme tarihi 3 Haziran.
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