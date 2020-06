Alnus Yatırım Araştırma Müdürü Yunus Kaya bu değişimi analiz etti. Bu analize göre uzun yıllardır 1,1 milyon civarında dolaşan borsadaki yerli bireysel yatırımcı sayısı yılbaşından beri artıyordu ve Mayıs sonu itibariyle 1,5 milyonu aştı ve 1.500.739’a ulaştı. Tüzel, diğer ve yabancıları da katarsak sayı 1.517.594 oldu.

PANDEMİDE İLGİ ARTTI

Pandemi nedeniyle sokağa çıkma kısıtlarının uygulandığı Mayıs ayında 80.406 yeni bireysel yatırımcı geldi. Yılbaşından beri borsaya gelen yatırımcı sayısı 312.681 oldu. Borsaya talebin her geçen ay arttığını şöyle anlayabiliyoruz. İşgünlerinde hesapların açıldığını kabulpandeme edersek yılın ilk 4 ayında ortalama her iş günü 2732 adet yeni yatırımcı hesabı açılırken pandemi döneminin en yoğun olduğu Mayıs ayında ortalama her iş günü 4730 hesap açıldı.

ŞEHİRLERİN İLGİSİ

Peki, bu yeni gelenler hakkında neler biliyoruz? Öncelikle, ülke genelinde bir hareket bu! 81 şehirde 83 milyon nüfus içinde borsaya yönelim görülüyor. Yılbaşından beri en çok İstanbul’da 80 bin yeni yatırımcı gelirken Bayburt 256 yeni yatırımcı ile en düşük katılım oldu.

Mayıs ayında yatırımcı sayısını en çok oranda artıran iller yüzde 14 ile Şırnak ve Hakkâri olurken bu sıralamada ilk 14 il Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerimizdeki iller oldu. Benzer şekilde yılbaşından beri yatırımcı sayısı en çok artan iller yüzde 95 artışla Şırnak ve yüzde 86 artışla Hakkâri’dir.

EN YÜKSEK ORAN TUNCELİ’DE

Şehirlerin nüfuslarına orantıladığımızda en yüksek yatırımcı talebi Tunceli’de görülmekte. Şehir nüfusunun yüzde 1.0’i yılbaşından beri borsaya geldi. Yılbaşından beri Karabük’ün yüzde 0.8’i, Ankara’nın yüzde 0.6’sı, İstanbul, İzmir ve İzmit’in yüzde 0.5’i borsaya yöneldi. Bu talep artışı sayesinde Türkiye’de yetişkin nüfusta borsa yatırımcısı olanların oranı yüzde 2’den yüzde 2.5’e yükseldi. En yoğun borsa ile ilgilenenler 40-55 yaş aralığında olup oran yüzde 3.5’a çıkmakta. Son olarak şunu belirtelim Mayısta gelen 80 bin yatırımcının her dördünden üçü 100 bin TL altında yatırımla gelmiş görülmekte.