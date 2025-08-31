ARA
  Viral olmuştu: Çocuktan şapkayı kaçıran kişinin kimliği şaşkına çevirdi

Viral olmuştu: Çocuktan şapkayı kaçıran kişinin kimliği şaşkına çevirdi

Tenisçi Kamil Majchrzak, 29 Ağustos’ta ABD Açık'ta imza dağıtırken bir çocuğa imzalı şapkasını vermek istedi. Ancak, çocuğun yanında bulunan bir adam, tam o sırada şapkayı çocuğun elinden kaptı. Tepki çeken bu görüntünün ardından ilginç bir gelişme yaşandı.


Son Güncellenme:
Viral olmuştu: Çocuktan şapkayı kaçıran kişinin kimliği şaşkına çevirdi

Küçük çocuğun elindeki şapkayı alan kişi sosyal medyada şimşekleri üzerine çekti. Ve söz konusu kişinin kimliği ile ilgili dikkat çeken iddialar var. Olayda şapkayı alan kişinin Polonyalı bir CEO olduğu iddia ediliyor.  

İspanyol Marca'nın haberine göre internetteki kullanıcılar onun, Polonya merkezli Drogbruk adlı bir kaldırım döşeme şirketinin CEO’su ve sahibi Piotr Szczerek olduğunu ortaya çıkardı.

New York Post ise şapkayı eşinin çantasına koyarken görülen milyoner iş insanının olayın geniş çaplı öfkeye yol açmasının ardından sosyal medya hesaplarını kapattığını söylüyor.

Polonya’daki Tenis Magazyn dergisine göre Szczerek, Polonya’da amatör olarak tenis oynuyor ve spora, kendisi gibi tenisi çok seven eşi Anna tarafından yönlendirilmiş. Habere göre çiftin Polonya’nın Kalisz kentindeki lüks evlerinde özel bir tenis kortu bulunuyor. Burada bir dönem Polonyalı tenis efsanesi Urszula Radwańska’yı da misafir etmişler. Röportajda çiftin yerel spor ve tenis organizasyonlarına sponsor olduğu da belirtiliyor.

Kamil Majchrzak çocuğu tekrar buldu ve şapkayı tekrar taktı

Viral olmuştu: Çocuktan şapkayı kaçıran kişinin kimliği şaşkına çevirdi-1

Olayın sosyal medyada yarattığı infialin ardından tenisçi Kamil Majchrzak çocuğu bulup ona imzalı yeni bir şapka hediye etmeyi başardı. 
 

0
