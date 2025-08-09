Borsa İstanbul'da yeni haftada şu anki açıklamalara göre yeni haftada en az 7 şirket temettü dağıtacak. İşte o şirketler:
1 ENERYA ENERJİ A.Ş. (ENERY)
Pay başına brüt 0,0111111 TL, net 0,0094444 TL temettü dağıtacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 11 Ağustos, ödeme tarihi 13 Ağustos.
2 SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş. (SUWEN)
Pay başına brüt 0,1250 TL, net 0,10625 TL temettü dağıtacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 12 Ağustos, ödeme tarihi 14 Ağustos.
3 TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş. (TBORG)
Pay başına brüt 7,9883710 TL, net 6,7901153 TL temettü dağıtacak. Nakit kar payı hak kullanım tarih 12 Ağustos, ödeme tarihi 14 Ağustos
4 LDR TURİZM A.Ş. (LIDER)
LDR Turizm (LIDER) bu yıl temettü dağıtan şirketler arasında. Şirket 5 taksit halinde toplamda pay başına brüt 0,7130120 TL, net 0,6060600 TL temettü açıklamıştı. Net 0,1212120 TL olan 3. taksit için kesinleşen nakit kar payı hak kullanım tarihi 13 Ağustos, ödeme tarihi 15 Ağustos.
5 DURUKAN ŞEKERLEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (DURKN)
Şirket 2 taksit halinde toplamda pay başına brüt 0,0653962 TL, net 0,0555867 TL temettü dağıtacak. Net 0,0277933 TL olan ilk taksit için nakit kar payı hak kullanım tarihi 14 Ağustos, ödeme tarihi 18 Ağustos.