Bugün 4 hissenin fiyatında düzeltme var (12 Ağustos)

Borsa İstanbul'dan seans öncesi hak kullanımına ilişkin yapılan açıklama şöyle:
ESEN.E %600 İç Kaynaklardan Bedelsiz, bölünme sonrası teorik fiyat: 13,886 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)
GENIL.E Pay Başına Brüt Temettü: 0,1333333 TL Teorik Fiyat: 192,867 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)
SUWEN.E Pay Başına Brüt Temettü: 0,125 TL Teorik Fiyat: 10,375 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)
TBORG.E Pay Başına Brüt Temettü: 7,988371 TL Teorik Fiyat: 163,312 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)
1 SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş. (SUWEN)
Pay başına brüt 0,1250 TL, net 0,10625 TL temettü dağıtacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 12 Ağustos, ödeme tarihi 14 Ağustos.
2 GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (GENIL)
Gen İlaç 3 eşit taksit halinde toplamda pay başına brüt 0,3999999 TL, net 0,3399999 TL temettü dağıtacak. 2'nci taksit net 0,1133333 TL. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 12 Ağustos, ödeme tarihi 14 Ağustos.
3 TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş. (TBORG)
Pay başına brüt 7,9883710 TL, net 6,7901153 TL temettü dağıtacak. Nakit kar payı hak kullanım tarih 12 Ağustos, ödeme tarihi 14 Ağustos.
4 ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. (ESEN)
Esenboğa Elektrik SPK'dan yüzde 600 oranında bedelsiz sermaye artırımı onayı almıştı.