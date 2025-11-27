OGM personel alımı başvuruları nasıl yapılır? OGM 496 sözleşmeli personel alımı başvurusu ne zaman bitiyor?

Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü (OGM) bünyesine yapılacak 496 sözleşmeli personel alımı için beklenen duyuru yayımlandı ve başvurular başladı.
OGM 496 Sözleşmeli Personel Alımı Takvimi
Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü (OGM) bünyesine yapılacak 496 sözleşmeli personel alımı için başvurular, verdiğiniz bilgilerle kesinleşmiş durumdadır ve süreç aktif olarak devam etmektedir.
|İşlem
|Tarih Aralığı
|Başvuruların Başlaması
|20 Kasım 2025
|Başvuruların Sona Ermesi
|4 Aralık 2025
|Başvuru Adresi
|Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr)
Adayların, ilanda belirtilen özel şartlar ve KPSS puan türlerini kontrol ederek başvurularını en geç 4 Aralık 2025 tarihine kadar bu portal üzerinden yapmaları gerekmektedir.
OGM 496 Personel Alımı Kadro Dağılımı
|Eğitim Düzeyi
|Kadro Pozisyonu
|Alım Sayısı
|Lisans Mezunu
|Mühendis
|20
|Büro Personeli
|30
|Avukat
|4
|Biyolog
|2
|Diyetisyen
|1
|Ön Lisans Mezunu
|Laborant
|1
|Tekniker
|2
|Ortaöğretim Mezunu
|Şoför-Operatör
|296
|Temizlik İşleri Personeli
|135
|Koruma ve Güvenlik Görevlisi
|1
|Garson
|2
|Bulaşıkçı
|2
|TOPLAM
|496
OGM Personel Alımı Genel Başvuru Şartları
Tüm adayların sağlaması gereken genel koşullar şunlardır:
Vatandaşlık: Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
Yaş Şartı: 18 yaşını doldurmuş olmak.
Mezuniyet: İlgili kadro için aranan mezuniyet şartlarını (lise, ön lisans, lisans) taşımak.
KPSS Puanı: İlgili KPSS (B) grubu puanına (P3, P93 veya P94) sahip olmak.
Sağlık: Görevini yapmaya engel teşkil edecek herhangi bir sağlık sorunu bulunmamak.
Güvenlik: Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumlu sonuçlanması.
Askerlik: Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak (yapmış, muaf veya tecilli olmak).