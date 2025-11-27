ARA
  • OGM personel alımı başvuruları nasıl yapılır? OGM 496 sözleşmeli personel alımı başvurusu ne zaman bitiyor?

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın açıklamasına göre, Orman Genel Müdürlüğü (OGM) bünyesine alınacak 496 sözleşmeli personel alımına dair başvuru tarihleri ve şartları, adaylar tarafından büyük bir merakla bekleniyor. Peki OGM personel alımı başvuruları nasıl yapılır? OGM 496 sözleşmeli personel alımı başvurusu ne zaman bitiyor?


Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü (OGM) bünyesine yapılacak 496 sözleşmeli personel alımı için beklenen duyuru yayımlandı ve başvurular başladı. 

OGM 496 Sözleşmeli Personel Alımı Takvimi

Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü (OGM) bünyesine yapılacak 496 sözleşmeli personel alımı için başvurular, verdiğiniz bilgilerle kesinleşmiş durumdadır ve süreç aktif olarak devam etmektedir.

İşlemTarih Aralığı
Başvuruların Başlaması20 Kasım 2025
Başvuruların Sona Ermesi4 Aralık 2025
Başvuru AdresiCumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr)

Adayların, ilanda belirtilen özel şartlar ve KPSS puan türlerini kontrol ederek başvurularını en geç 4 Aralık 2025 tarihine kadar bu portal üzerinden yapmaları gerekmektedir.

OGM PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI

 OGM 496 Personel Alımı Kadro Dağılımı

Eğitim DüzeyiKadro PozisyonuAlım Sayısı
Lisans MezunuMühendis20
 Büro Personeli30
 Avukat4
 Biyolog2
 Diyetisyen1
Ön Lisans MezunuLaborant1
 Tekniker2
Ortaöğretim MezunuŞoför-Operatör296
 Temizlik İşleri Personeli135
 Koruma ve Güvenlik Görevlisi1
 Garson2
 Bulaşıkçı2
TOPLAM 496

 

OGM Personel Alımı Genel Başvuru Şartları

Tüm adayların sağlaması gereken genel koşullar şunlardır:

Vatandaşlık: Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

Yaş Şartı: 18 yaşını doldurmuş olmak.

Mezuniyet: İlgili kadro için aranan mezuniyet şartlarını (lise, ön lisans, lisans) taşımak.

KPSS Puanı: İlgili KPSS (B) grubu puanına (P3, P93 veya P94) sahip olmak.

Sağlık: Görevini yapmaya engel teşkil edecek herhangi bir sağlık sorunu bulunmamak.

Güvenlik: Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumlu sonuçlanması.

Askerlik: Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak (yapmış, muaf veya tecilli olmak).

 


 

 
