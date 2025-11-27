OGM personel alımı başvuruları nasıl yapılır? OGM 496 sözleşmeli personel alımı başvurusu ne zaman bitiyor?

OGM 496 Sözleşmeli Personel Alımı Takvimi

Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü (OGM) bünyesine yapılacak 496 sözleşmeli personel alımı için başvurular, verdiğiniz bilgilerle kesinleşmiş durumdadır ve süreç aktif olarak devam etmektedir.

İşlem Tarih Aralığı Başvuruların Başlaması 20 Kasım 2025 Başvuruların Sona Ermesi 4 Aralık 2025 Başvuru Adresi Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr)

Adayların, ilanda belirtilen özel şartlar ve KPSS puan türlerini kontrol ederek başvurularını en geç 4 Aralık 2025 tarihine kadar bu portal üzerinden yapmaları gerekmektedir.

OGM PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI