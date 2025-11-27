Bursluluk sınavı ne zaman? 2026 İOKBS sınav tarihi belli mi?

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) tarihi, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan resmî takvimle birlikte belli oldu. Bu sınav, maddi desteğe ihtiyacı olan 5, 6, 7, 8, hazırlık, 9, 10 ve 11. sınıf öğrencileri için büyük önem taşıyor.
Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS)'nın 2026 yılı uygulama detayları ve takvimi kesinleşmiştir.
İşte 2026 İOKBS (Bursluluk Sınavı) ile ilgili tüm önemli bilgiler:
2026 İOKBS Sınav ve Sonuç Takvimi
|Detay
|Tarih
|Sınav Tarihi
|26 Nisan 2026 Pazar
|Sınav Sonuçlarının Duyurulması
|Mayıs 2026 (Bekleniyor)
Başvuru ve Sınav Formatı
Başvurular: Sınav müracaatlarının ne zaman alınacağı henüz netleşmemiştir. Başvuru takvimi, MEB tarafından yayımlanacak olan kılavuz ile birlikte ilan edilecektir. Başvuruların meb.gov.tr, e-okul.meb.gov.tr üzerinden veya okul müdürlükleri aracılığıyla yapılması öngörülmektedir.
Sınav İçeriği: İOKBS'de tüm sınıf seviyelerine (5, 6, 7, 8, hazırlık, 9, 10 ve 11. sınıflar) yönelik 100 soru yöneltilmektedir.
Sınav Süresi: Sınav için öğrencilere toplam 120 dakika süre tanınmaktadır.
İOKBS Genel Başvuru Şartları
1. Öğrenim Durumu:
Ortaokulların (İmam Hatip veya Özel Eğitim Ortaokulları dahil) 5, 6, 7 ve 8. sınıflarında öğrenci olmak.
Ortaöğretim kurumlarının (liselerin) hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11. sınıflarında öğrenci olmak.
2. Vatandaşlık ve Disiplin:
Türkiye Cumhuriyeti veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
Sınav yılı içinde okul değiştirme cezası (ağır disiplin cezası) almamış olmak.
3. Maddi Durum (Gelir Şartı):
İOKBS'nin en önemli şartı, ailenin gelir durumudur. Ailenin bir önceki takvim yılı (2025 yılı) yıllık gelir toplamından fert başına düşen miktarın, MEB tarafından belirlenen yasal miktarı aşmaması gerekir. (Bu miktar her yıl Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen memur maaş katsayısındaki artışa paralel olarak güncellenir ve kılavuzda kesinleşir.)
Önemli Not: 2026 yılına ait kesin maddi limit ve diğer tüm detaylar, sınavdan yaklaşık 2 ay önce yayımlanması beklenen 2026 İOKBS Başvuru Kılavuzu ile ilan edilecek.