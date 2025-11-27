Bursluluk sınavı ne zaman? 2026 İOKBS sınav tarihi belli mi?

İOKBS Genel Başvuru Şartları

1. Öğrenim Durumu:

Ortaokulların (İmam Hatip veya Özel Eğitim Ortaokulları dahil) 5, 6, 7 ve 8. sınıflarında öğrenci olmak.

Ortaöğretim kurumlarının (liselerin) hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11. sınıflarında öğrenci olmak.

2. Vatandaşlık ve Disiplin:

Türkiye Cumhuriyeti veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

Sınav yılı içinde okul değiştirme cezası (ağır disiplin cezası) almamış olmak.

3. Maddi Durum (Gelir Şartı):

İOKBS'nin en önemli şartı, ailenin gelir durumudur. Ailenin bir önceki takvim yılı (2025 yılı) yıllık gelir toplamından fert başına düşen miktarın, MEB tarafından belirlenen yasal miktarı aşmaması gerekir. (Bu miktar her yıl Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen memur maaş katsayısındaki artışa paralel olarak güncellenir ve kılavuzda kesinleşir.)

Önemli Not: 2026 yılına ait kesin maddi limit ve diğer tüm detaylar, sınavdan yaklaşık 2 ay önce yayımlanması beklenen 2026 İOKBS Başvuru Kılavuzu ile ilan edilecek.