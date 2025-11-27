Topraksız safran tarımının çok zor olmadığını, üretim maliyetlerinin de uygun olduğunu dile getiren Pektaş, "Bu tesisi ben kendi çalışmalarımla yaptım ve 10 bin soğan da dahil yaklaşık 500 bin liraya mal oldu. Hasadımızı bitirdik. Yaklaşık 250 gram safran elde ettik. Şimdi soğan çoğaltma işlemine geçtik. Böyle bir tesis kısa sürede kendisini amorti edebilir. Safranın yanında çoğalttığımız soğanlardan da satış yapıyoruz." diye konuştu.