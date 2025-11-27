Green Card başvuruları neden başlamadı, ne zaman başlayacak? Green Card başvuruları son durum

Green Card (Çeşitlilik Göçmen Vizesi - DV) programı, vizelerin verileceği Mali Yıla göre adlandırılmaktadır. Buna göre, 2025 yılının sonbaharında yapılması beklenen başvurular DV-2027 programına aittir. Geçtiğimiz yılın başvuruları (DV-2026) 2 Ekim 2024 ile 7 Kasım 2024 tarihleri arasında kabul edilmiş ve sona ermişti. Green Card başvuruları halen başlamadı.

Green Card başvuruları neden başlamadı, ne zaman başlayacak?

Green Card (Çeşitlilik Vizesi - DV) çekilişi başvurularının normal takvimde Ekim ayında başlaması gerekirken, Kasım ayının sonuna gelinmesine rağmen hâlâ başlamamış olması dünya genelinde milyonlarca aday arasında büyük bir belirsizlik yarattı. Yaşanan bu önemli gecikme, sürece dair iddiaları ve merakı artırdı.

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan Green Card Açıklaması

Habertürk'ün gecikme ve olası değişikliklerle ilgili ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü'ne yönelttiği sorulara gelen yanıtlar, sürece ilişkin şu detayları ortaya koydu:

1. 1 Dolarlık Ücret Detayı Kesinleşti:

ABD Dışişleri Bakanlığı, 15 Eylül tarihinde, Çeşitlilik Vizesi (DV) Programı'na kayıt için 1 dolarlık (USD) bir ücret getirildiğini resmen duyurdu.

Bu ücretin amacı; rastgele seçim sürecinin yönetim maliyetlerinin başvuru sahipleri tarafından daha adil bir şekilde karşılanmasını sağlamak ve sahte veya spekülatif başvuruları azaltmaktır.

2. Başvuru Tarihi Belli Değil:

Sözcü, başvuruların ne zaman başlayacağına dair net bir tarih vermemiştir.

DV-2027 kayıt tarihlerini ve diğer ayrıntıların, hazır olduğunda resmî olarak travel.state.gov adresinden duyurulacağını belirtmekle yetinmiştir.

3. Pasaport Şartı İddiaları Yanıtsız Kaldı:

Başvurularda pasaport gerekliliğinin geri geleceği yönündeki iddialara ilişkin sözcü tarafından herhangi bir yanıt verilmedi.

Sonuç:

Resmî açıklamaya göre, Green Card başvurularının normal takvimi büyük ölçüde aksadfı ve DV-2027 için net bir başlangıç tarihi hâlâ belirlenmedi. Adayların güncel ve resmî duyurular için travel.state.gov adresini takip etmeleri gerekmektedir.