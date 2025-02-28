Bugün bir hissenin fiyatında düzeltme var: Yüzde 1309 bedelsiz...

Escort Teknoloji Yatırım A.Ş.'nin (ESCOM) bedelsiz sermaye artırımı talebine (yüzde 1309,90713) onay gelmişti. Bedelsiz pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihi bugün, yani 28 Şubat 2025. Borsa İstanbul'dan hak kullanımına ilişkin şu bilgilendirme yapıldı:

ESCOM.E %1309,90713 İç Kaynaklardan Bedelsiz, bölünme sonrası teorik fiyat: 3,485 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)

Şirket dün şu bilgilendirmeyi yapmıştı:

Şirketimizin 49.992.100 TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle % 1310 oranında artırılarak 704.842.185 TL'ye çıkarılmasına ilişkin başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulunun 20.02.2025 tarih ve 10/325 sayılı kararıyla uygun bulunmuş olup Bedelsiz Sermaye Artırımı ile ilgili hak kullanım sürecine 28.02.2025 tarihinde başlanacaktır. Ayrıca "Onaylı İhraç Belgesi ve Onaylı Esas Sözleşme Tadil Metni" ekte sunulmuştur.

