Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Nisan ayı Merkez Bankası faiz beklentileri ne yönde?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, yılın dördüncü toplantısı için takvimini netleştirirken piyasalarda "sabit faiz" beklentisi ağırlık kazanmış durumda. 16 Nisan 2026 itibarıyla, Mart ayındaki duruşun korunacağına dair güçlü sinyaller alınıyor.
TCMB Nisan 2026 Toplantı Takvimi
Toplantı Tarihi: 22 Nisan 2026, Çarşamba
Karar Açıklama Saati: 14:00 (TSİ)
Mevcut Politika Faizi: %37,00 (12 Mart 2026 kararından bu yana)
Piyasa Beklentileri ve Uzman Yorumları
Ekonomistlerin ve piyasa analistlerinin büyük bir çoğunluğu, Nisan ayında da faizlerin %37,00 seviyesinde sabit tutulacağını öngörüyor. Ancak son anketlerde bazı dikkat çekici noktalar öne çıkıyor:
Anket Dağılımı: Uzmanların beklentileri %37,00 (sabit) ile %40,00 (artış) bandında değişiyor. Bazı ekonomistler, dezenflasyon sürecini desteklemek adına 300 baz puanlık bir "ek sıkılaşma" (faiz artırımı) ihtimalini de masada tutuyor.
Jeopolitik Etki: ABD-İran arasındaki gerilim ve küresel enerji fiyatlarındaki dalgalanmalar, TCMB'nin "temkinli ve ihtiyatlı" duruşunu sürdürmesine neden oluyor.
Rezervlerde Güçlenme: Son gelen verilere göre, TCMB'nin brüt rezervleri 170 milyar doların üzerine çıkarak toparlanma eğilimini sürdürüyor. Bu durum, bankanın elini döviz piyasası müdahaleleri konusunda güçlendiriyor.