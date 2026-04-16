Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Nisan ayı Merkez Bankası faiz beklentileri ne yönde?

Piyasa Beklentileri ve Uzman Yorumları

Ekonomistlerin ve piyasa analistlerinin büyük bir çoğunluğu, Nisan ayında da faizlerin %37,00 seviyesinde sabit tutulacağını öngörüyor. Ancak son anketlerde bazı dikkat çekici noktalar öne çıkıyor:

Anket Dağılımı: Uzmanların beklentileri %37,00 (sabit) ile %40,00 (artış) bandında değişiyor. Bazı ekonomistler, dezenflasyon sürecini desteklemek adına 300 baz puanlık bir "ek sıkılaşma" (faiz artırımı) ihtimalini de masada tutuyor.

Jeopolitik Etki: ABD-İran arasındaki gerilim ve küresel enerji fiyatlarındaki dalgalanmalar, TCMB'nin "temkinli ve ihtiyatlı" duruşunu sürdürmesine neden oluyor.

Rezervlerde Güçlenme: Son gelen verilere göre, TCMB'nin brüt rezervleri 170 milyar doların üzerine çıkarak toparlanma eğilimini sürdürüyor. Bu durum, bankanın elini döviz piyasası müdahaleleri konusunda güçlendiriyor.