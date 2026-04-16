  • Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Nisan ayı Merkez Bankası faiz beklentileri ne yönde?

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Nisan ayı Merkez Bankası faiz beklentileri ne yönde?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayımlanan 2026 yılı toplantı takvimine göre, yılın dördüncü Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı için beklenen tarih netleşti. Peki Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Nisan ayı Merkez Bankası faiz beklentileri ne yönde?

Ekonomist
Ekonomist
Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Nisan ayı Merkez Bankası faiz beklentileri ne yönde?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, yılın dördüncü toplantısı için takvimini netleştirirken piyasalarda "sabit faiz" beklentisi ağırlık kazanmış durumda. 16 Nisan 2026 itibarıyla, Mart ayındaki duruşun korunacağına dair güçlü sinyaller alınıyor.

TCMB Nisan 2026 Toplantı Takvimi

Toplantı Tarihi: 22 Nisan 2026, Çarşamba

Karar Açıklama Saati: 14:00 (TSİ)

Mevcut Politika Faizi: %37,00 (12 Mart 2026 kararından bu yana)

Piyasa Beklentileri ve Uzman Yorumları

Ekonomistlerin ve piyasa analistlerinin büyük bir çoğunluğu, Nisan ayında da faizlerin %37,00 seviyesinde sabit tutulacağını öngörüyor. Ancak son anketlerde bazı dikkat çekici noktalar öne çıkıyor:

Anket Dağılımı: Uzmanların beklentileri %37,00 (sabit) ile %40,00 (artış) bandında değişiyor. Bazı ekonomistler, dezenflasyon sürecini desteklemek adına 300 baz puanlık bir "ek sıkılaşma" (faiz artırımı) ihtimalini de masada tutuyor.

Jeopolitik Etki: ABD-İran arasındaki gerilim ve küresel enerji fiyatlarındaki dalgalanmalar, TCMB'nin "temkinli ve ihtiyatlı" duruşunu sürdürmesine neden oluyor.

Rezervlerde Güçlenme: Son gelen verilere göre, TCMB'nin brüt rezervleri 170 milyar doların üzerine çıkarak toparlanma eğilimini sürdürüyor. Bu durum, bankanın elini döviz piyasası müdahaleleri konusunda güçlendiriyor.

2026 Yılı Kalan Faiz Kararı Takvimi

Nisan toplantısından sonra yılın geri kalanında takip edilecek tarihler şöyledir:

11 Haziran 2026

23 Temmuz 2026

10 Eylül 2026

22 Ekim 2026

10 Aralık 2026
