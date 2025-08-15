Dün 1 şirketten yatırımcısına temettü haberi geldi (14 Ağustos)

PC İletişim ve Medya Hizmetleri Sanayi Ticaret A.Ş. (PCILT) dün KAP'a yönetim kurulunun temettü kararını bildirdi. Buna gör pay başına brüt 0,8449514 TL, net 0,7182086 TL temettü dağıtılması genel kurul onayına sunulacak. Teklif edilen nakit kar payı hak kullanım tarihi 30 Eylül, ödeme tarihi 2 Ekim 2025. Şirketten KAP'a yapılan bildirim şöyle:

Şirket Yönetim Kurulu tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 19.03.2025 tarih ve 16/531 sayılı ve 23.03.2025 tarih ve 18/574 sayılı kararları ile ilgili mevzuat çerçevesinde, Şirket Yönetim Kurulu'nun 24.03.2025 tarih ve 2025/5 sayılı kararı ile başlatılan pay geri alım programındaki azami fon tutarının, 2024 yılı dönem karından kar dağıtımı yapılabilmesine olanak sağlanması amacıyla 200.000.000 TL'den 90.000.000 TL'ye düşürülmesine, geri alımlara 90.000.000 TL'lik limit çerçevesinde devam edilmesine karar verilmiştir.



2024 yılı karının dağıtımı konusunda; SPK'nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemelerine, Ana Sözleşmemizin 15.maddesi'ne ve Kar Dağıtım Politikamızda belirtilen esaslara uygun olarak,

1) Türk Ticaret Kanunu'nun 519'uncu maddesinin 2'nci fıkrasının (c) bendi uyarınca 10.361.975,16 TL tutarında genel kanuni yedek akçe ayrılması,

2) 01.01.2024- 31.12.2024 hesap dönemine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II - 14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" ne uygun Türkiye Finansal Raporlama Standartları ("TFRS") esas alınarak hazırlanan finansal tablolara göre 237.250.218,84 TL tutarındaki net dağıtılabilir dönem karından Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin % 84,495'ine tekabül eden 100.000.000,-TL tutarında nakit kar payı dağıtılması,

3) VUK hükümleri uyarınca hazırlanan yasal kayıtlara göre ise, vergi düzenlemeleri gereği, özkaynakta enflasyon düzeltmesi nedeniyle oluşan kalemler arasında mahsup yapılmaması, toplam 100.000.000,-TL tutarındaki nakit kar payının tamamının net dağıtılabilir dönem karından karşılanması,

4) Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesinin 2. fıkrası c bendi uyarınca ayrılması gereken yasal yedeğin ayrılması,

5) 1 TL nominal değerli bir paya nakit olarak brüt % 84,495 tam mükellef gerçek kişi ortaklarımız ile dar mükellef gerçek ve tüzel kişi ortaklarımıza vergi kanunlarında yer alan stopaj oranları düşüldükten sonra bulunan net oranda kar payı ödenmesi,

6) Kar payı dağıtımına 30 Eylül 2025 tarihinde başlanılması, hususlarını içeren yönetim kurulu kar dağıtım önerisinin 2024 yılı için yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerimizin onayına sunulmasına karar verilmiştir.