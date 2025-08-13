Dünyanın en borçlu şirketi borsadan çıkartılıyor

CNN'nin haberine göre Evergrande, Ocak 2024’te mahkeme tarafından tasfiye kararı verildiğinde, bankalara ve tahvil sahiplerine 300 milyar doların üzerinde borcu olan, dünyanın en borçlu emlak geliştiricisiydi. Mahkeme, şirketin borçları için uygulanabilir bir yeniden yapılandırma planı sunamadığına hükmetmişti. Bu durum, Çin’in artan borç yüküne dair endişeleri körükledi ve kararın ardından şirket hisselerinin işlemleri durduruldu.

Hong Kong Borsası kurallarına göre, bir şirketin menkul kıymetlerindeki işlemleri aralıksız 18 ay durursa listeden çıkarma işlemi yapılabiliyor. Evergrande, 8 Ağustos’ta borsadan aldığı yazıyla, 28 Temmuz’a kadar işlemler yeniden başlamadığı için listeden çıkarılacağının bildirildiğini duyurdu.

Şirketin açıklamasına göre, son işlem günü 22 Ağustos olacak ve Evergrande bu karara itiraz başvurusu yapmayacak.

Şirketten yapılan açıklamada "Son kotasyon tarihinden sonra hisse senedi sertifikaları geçerliliğini koruyacak olsa da hisseler borsada listelenmeyecek ve borsada işlem görmeyecektir" denildi.

