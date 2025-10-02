İkonik cinayet romanına konu olmuştu: İstanbul'a geldi

Philip Carter ise hayatta en az bir kez yaşanılması gereken bir deneyim olduğunu ifade ederek, çok sayıda seyahat düzenlendiğini ama kendilerinin ikonik Paris-İstanbul seyahatini yapmak istediklerini dile getirdi.

Carter, personelin olağanüstü olduğunu belirterek, "Bu insanlar size harika bir hizmet sunuyorlar. Tren muhteşem, ama personel olmasa deneyiminizin sadece yarısını yaşayabilirsiniz. İstanbul'u keşfetmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz. Birkaç günlüğüne buradayız. İstanbul'un nasıl bir yer olduğunu keşfetmeyi ve belki tekrar gelmeyi çok istiyoruz." ifadelerini kullandı.