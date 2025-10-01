Green Card başvurusu ne zaman başlıyor? 2025- 2026 Green Card (Yeşil Kart) başvurusu nasıl yapılır?

Amerika Birleşik Devletleri'nde yasal olarak ikamet etme ve çalışma hakkı tanıyan Green Card (Çeşitlilik Göçmen Vizesi - DV Programı) başvuruları için adayların araştırmaları hız kazanmış durumda. Adaylar, 2025-2026 başvuru döneminde sisteme giriş yapmak için heyecanla bekliyor.

GREEN CARD BAŞVURUSU NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Şu an itibarıyla (1 Ekim 2025), Green Card 2025-2026 çekilişi için başvuru ekranı henüz açılmadı. Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşama ve çalışma hakkı tanıyan Green Card (Çeşitlilik Göçmen Vizesi) başvurularının her yıl olduğu gibi yine Ekim ayında başlaması bekleniyor.

Adaylar, 2025-2026 dönemi için başvuru ekranının açılacağı kesin tarihi beklerken, geçtiğimiz yılki takvim yol gösterici oluyor:

Geçtiğimiz sene Green Card başvuruları 2 Ekim'de başlamış ve 7 Kasım'da sona ermişti.

GREEN CARD BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşama ve çalışma hakkı tanıyan Green Card (DV Lottery) çekilişi için başvurular, tamamen ücretsiz bir şekilde yapılır. Bu nedenle herhangi bir aracı kuruma gerek kalmadan, işlemlerinizi resmî site üzerinden kendiniz tamamlayabilirsiniz.

Green Card başvurusu, DV Lottery resmî internet sitesi olan http://dvprogram.state.gov adresi üzerinden gerçekleştirilir. Başvurular sırasında yapacağınız en ufak bir hata dahi diskalifiye olmanıza neden olabileceği için, başvuru formunun hatasız ve eksiksiz bir şekilde doldurulması büyük önem taşır.

Başvuruların Ekim ayında başlaması beklenirken, adayların bu süreci yakından takip etmeleri gerekmektedir.

GREEN CARD SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Başvuru dönemi tamamlandıktan sonra çekiliş sonuçları, genellikle takip eden yılın Mayıs ayında duyurulur:

2025-2026 başvuru dönemi için yapılan çekilişlerin sonuçları Mayıs 2026'da açıklanacaktır.

Adaylar, sonuçlarını başvuru yaptıkları resmî internet adresi olan dvprogram.state.gov üzerinden sorgulayarak öğrenebileceklerdir.

GREEN CARD BAŞVURU ŞARTLARI

Amerika Birleşik Devletleri'nde yasal ikamet ve çalışma hakkı tanıyan Green Card çekilişine katılmak isteyen adayların yerine getirmesi gereken temel şartlar ve dikkat etmeleri gereken kurallar şunlardır: