Sağlık Bakanlığı personel alımı son tercih ne zaman? KPSS-2025/5 tercihleri nasıl yapılır, şartlar neler?

Sağlık Bakanlığı, merkez ve taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere toplam 15.247 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu. Bu büyük alım için başvuru süreci, ÖSYM (Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi) tarafından resmen başlatıldı.
Sağlık Bakanlığı personel alımı son tercih ne zaman?
Sağlık Bakanlığı'nın 15.247 sözleşmeli personel alımı için adaylar, tercihlerini yapmaya başladı. Başvurular, 29 Eylül tarihinde başladı ve 6 Ekim tarihine kadar devam edecek. Adayların bu süreyi kaçırmaması büyük önem taşıyor.
Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları nasıl yapılacak?
Tercih işlemleri, sadece elektronik ortamda gerçekleştirilecek. Adaylar, ÖSYM'nin resmî internet sitesi üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifrelerini kullanarak sisteme giriş yapmalıdır.
Tercih kılavuzunda açıkça belirtildiği gibi, ÖSYM veya Sağlık Bakanlığı'na posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri kesinlikle geçerli sayılmayacaktır.
Sağlık Bakanlığı'nın merkez ve taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere yapacağı 15.247 sözleşmeli personel alımı için tercih süreci, ÖSYM tarafından yayımlanan KPSS-2025/5 Tercih Kılavuzu ile resmen başladı. Yerleştirme işlemleri, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B ve 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 45/A maddesi kapsamında yapılacaktır.
Adayların, tercih işlemleri için KPSS-2025/5 Tercih Kılavuzu'nu dikkatle incelemeleri ve buradaki kurallara harfiyen uymaları zorunludur. Belirtilen tarihler dışında yapılan veya posta yoluyla gönderilen tercihler kesinlikle geçerli sayılmayacaktır.
KPSS ŞARTI ARANACAK
Sağlık Bakanlığının ilanına göre, Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 15 bin 247 sözleşmeli personel, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonucuna göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirmeyle alınmaya başlayacak.