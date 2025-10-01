Sağlık Bakanlığı personel alımı son tercih ne zaman? KPSS-2025/5 tercihleri nasıl yapılır, şartlar neler?

SAĞLIK BAKANLIĞI KPSS-2025/5 TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI

Sağlık Bakanlığı'nın merkez ve taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere yapacağı 15.247 sözleşmeli personel alımı için tercih süreci, ÖSYM tarafından yayımlanan KPSS-2025/5 Tercih Kılavuzu ile resmen başladı. Yerleştirme işlemleri, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B ve 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 45/A maddesi kapsamında yapılacaktır.

Adayların, tercih işlemleri için KPSS-2025/5 Tercih Kılavuzu'nu dikkatle incelemeleri ve buradaki kurallara harfiyen uymaları zorunludur. Belirtilen tarihler dışında yapılan veya posta yoluyla gönderilen tercihler kesinlikle geçerli sayılmayacaktır.

SAĞLIK BAKANLIĞI KPSS 2025/5 TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ