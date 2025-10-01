ARA
  • Hemşirelik taban puanları belli mi? KPSS-2025/5 hemşirelik en düşük ve en yüksek alım puanı kaç?

Hemşirelik taban puanları belli mi? KPSS-2025/5 hemşirelik en düşük ve en yüksek alım puanı kaç?

Sağlık Bakanlığının sözleşmeli sağlık personeli pozisyonuna yerleştirme yapmak için tercihler alınmaya başladı. Kadro ve branş dağılımı da belli oldu. Hemşire olmak isteyenler geçen dönemin taban puanlarını öğrenmek istiyor. Peki Hemşirelik taban puanları belli mi? KPSS-2025/5 hemşirelik en düşük ve en yüksek alım puanı kaç?


Hemşirelik taban puanları belli mi? KPSS-2025/5 hemşirelik en düşük ve en yüksek alım puanı kaç?

Sağlık Bakanlığı'nın merkez ve taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere yapacağı 15.247 sözleşmeli personel alımı için başvurular ÖSYM tarafından resmen alınmaya başladı. Adaylar, tercihlerini KPSS-2025/5 Tercih Kılavuzu kurallarına göre yapıyor.  6 bin 445'i hemşire alımına ayrıldı. Hemşire olmak isteyenler geçen dönemin taban puanlarını öğrenmek istiyor.

Hemşirelik taban puanları belli mi?

 Sağlık Bakanlığı'nın 15.247 sözleşmeli personel alımı kapsamında, en büyük kontenjanı oluşturan 6.445 hemşire kadrosu için KPSS tercih dönemi başladı. Adaylar, 29 Eylül - 6 Ekim tarihleri arasında tercihlerini ÖSYM üzerinden yaparken, yerleşme şanslarını değerlendirmek için geçmiş yılların taban ve tavan puanlarını merak ediyor. 

Hemşirelik için en düşük ve en yüksek alım puanlarının ne olacağı henüz belli değil, tercih süreci sonunda belli olacak. Ancak Mayıs ayındaki KPSS 2025/4 hemşirelik puanları tercih döneminde fikir verici olabilir. 

KPSS-2025/4 Sağlık Bakanlığının Sözleşmeli Sağlık Personeli Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar

