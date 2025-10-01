TEV bursu başvurusu için son gün ne zaman? TEV bursu başvurusu nasıl yapılır?

Türk Eğitim Vakfı (TEV), her yıl olduğu gibi 2025-2026 eğitim-öğretim yılı için binlerce başarılı ve maddi desteğe ihtiyacı olan öğrenciye burs imkânı sunmaya hazırlanıyor. Vakıf, burs başvurularına ilişkin merakla beklenen takvimi duyurmuştu.

TEV bursu başvurusu için son gün ne zaman?

Türk Eğitim Vakfı (TEV) başvuruları için son gün 9 Ekim 2025 olarak belirlendi.

TEV bursu başvurusu nasıl yapılır?

Türk Eğitim Vakfı (TEV) burslarına başvuru süreci, vakfın özel dijital platformu olan Obigenç üzerinden çevrim içi (online) olarak gerçekleştirilecek. Başarılı ve maddi desteğe ihtiyacı olan öğrencilerin, başvurularını tamamlamak için izlemesi gereken adımlar ve hazırlaması gereken belgeler şunlardır:

Adaylar, TEV'in dijital platformu olan Obigenç sistemine giriş yapacak.

Sistemde kişisel bilgilerinizi eksiksiz olarak dolduracak, eğitim durumunuzu ve mali durumunuzu detaylıca beyan edeceksiniz.

TEV bursu başvurusu için g erekli evraklar

Online başvuru sırasında sisteme yüklenmesi gereken temel evraklar şunlardır:

Öğrenci Belgesi

Transkript (Not dökümü)

Gelir Durumunu Gösterir Belgeler (Aileye ait mali durum belgeleri)

Nüfus Kayıt Örneği

Vesikalık Fotoğraf

Adayların, başvurularının geçerli sayılması için bu evrakları doğru ve okunaklı bir şekilde sisteme yüklemeleri gerekmektedir. TEV'in burs başvuru takvimini kaçırmamak için resmî duyuruları takip etmeyi unutmayın.