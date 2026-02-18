Logo Yazılım 2025 yılı finansal sonuçlarını açıkladı

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Logo Yazılım, 2025'e ilişkin enflasyon düzeltmesi içeren finansal sonuçlarını açıkladı.

Logo Yazılım, ilgili dönemde satış gelirlerini bir önceki yılın aynı dönemine oranla reel olarak yüzde 9 artırarak 5 milyar 801 milyon liraya yükseltti. Şirketin faiz, amortisman ve vergi öncesi karı (FAVÖK) reel olarak yüzde 1 artışla 2 milyar 10 milyon liraya ulaştı.

Operasyonel verimlilik odağını sürdüren Logo Yazılım, 2025'te çalışan başına satış gelirlerini yüzde 14 ve çalışan başına FAVÖK'ü yüzde 6 artırdı. Şirketin net karı ise 1 milyar 501 milyon liraya ulaştı. Tek seferlik yatırım geliri hariç net kar ise yüzde 52'lik reel artış kaydetti ve marjı yüzde 12 olarak gerçekleşti. Logo Yazılım'ın servisleşme stratejisi kapsamında bulut tabanlı çözümler ve tekrarlayan gelirlerin toplam faturalanan gelirler içindeki büyümesi 2025'te de sürdü.

Bulut tabanlı çözümlerden elde edilen gelirler, bir önceki döneme göre yüzde 31 reel artış gösterdi ve 3 milyar 189 milyon lira olarak gerçekleşti. Aynı dönemde tekrarlayan gelirlerin toplam faturalanan gelirler içindeki payı yüzde 13 reel büyümeyle yüzde 86 seviyesine ulaştı.

Kurumsal uygulama yazılımları ve e-Dönüşüm segmentinde yeni müşteri kazanımı, 11 bin 200 seviyelerinde gerçekleşti. E-Dönüşüm segmentindeki yıllık tekrarlayan gelirlerde dolar bazında yüzde 27 artış sağlandı. Şirketin bulut gelirlerini destekleyen çözümlerden Logo İşbaşı'nın yıllık tekrarlayan gelirlerinde dolar bazında yıllık yüzde 44 artış sağlandı.

Perakende sektörüne özel olarak geliştirilen Logo Diva çözümlerinde ise kullanıcı başına yıllık gelir, 2025'te geçen yılın aynı dönemine göre dolar bazında yüzde 40 büyüdü. Şirketin, yeni büyüme alanı olan finansal teknolojiler iş segmenti gelirleri ise 2025'te 2,3 milyon dolara ulaştı.

"Servisleşmeyi stratejik odağımızda tutmaya devam ediyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Logo Grup Üst Yöneticisi (CEO) Buğra Koyuncu, AR-GE ve inovasyon gücüyle geliştirdikleri yenilikçi çözümleri ve geniş iş ortağı ekosistemleriyle başta KOBİ'ler olmak üzere Türkiye'de üreten işletmeleri ve ülkenin dijitalleşme alanındaki potansiyelini desteklediklerini belirtti.

Yazılım sektörünün, sadece ürün geliştiren bir yapıdan öteye geçip müşteri odaklı, sürekli değer yaratmayı esas alan bir hizmet yaklaşımına evrildiğine işaret eden Koyuncu, şunları kaydetti:

"Biz de hem dijital dönüşümü desteklemek hem de sürdürülebilir büyümemizi sağlamak üzere servisleşmeyi stratejik odağımızda tutmaya devam ediyoruz. Bulut çözüm portföyümüzü genişletiyor, on-prem çözümlerimizi de kapsayan aboneliğe dayalı satış modellerini müşterilerimizle buluşturuyoruz. Bu kapsamda 2025'te bulut tabanlı çözümlerimizden elde ettiğimiz gelirler toplam faturalanan gelirlerimiz içindeki payını artırırken, tekrarlayan gelirlerimizdeki büyümeyi destekleyerek öngörülebilirlik avantajı sağlıyor."