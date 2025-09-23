ARA
  • Türkiye'de en hızlı büyüyen 10 şirketten 8'i aynı şehirden

Türkiye'de en hızlı büyüyen 10 şirketten 8'i aynı şehirden

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Seyit Ardıç, Türkiye'nin en hızlı büyüyen 100 şirketinin, 24'ünün Ankara firması olduğunu belirterek, " 17'si ASO üyesi, 24 Ankara firması listede yer aldı. Elde ettikleri başarılarla, Türkiye'nin kalkınma yolculuğuna öncülük eden tüm firmaları kutluyorum." ifadesini kullandı.


Türkiye'de en hızlı büyüyen 10 şirketten 8'i aynı şehirden

Ardıç, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) öncülüğünde düzenlenen, "Türkiye'nin En Hızlı Büyüyen 100 Şirketi Ödül Töreni"ne ilişkin açıklama yaptı.

TOBB Türkiye 100 listesinin, Ankara'nın girişimcilik, yenilikçilik, AR-GE ve yüksek teknolojiye dayalı üretimdeki gücünü bir kez daha ortaya koyduğuna dikkati çeken Ardıç, şu değerlendirmelerde bulundu:

"En hızlı büyüyen 100 şirketin, 24'ü Ankara firması oldu. TOBB Türkiye 100, başkentimiz için bir gurur tablosu oldu. 17'si ASO üyesi, 24 Ankara firması listede yer aldı. Ankara, listede en çok firmayla temsil edilen il oldu. Elde ettikleri başarılarla, Türkiye'nin kalkınma yolculuğuna öncülük eden tüm firmaları kutluyorum. Azim ve özveriyle çalışan sanayicilerimizle, Ankara'mızı sanayi ve teknolojinin de başkenti yapma hedefimize kararlılıkla yürümeye devam ediyoruz."

NOT: Listede en hızlı büyüyen ilk 10 şirketin 8'i de Ankara firması:

İŞTE EN HIZLI BÜYÜYEN 10 ŞİRKET

SıraFirma Adı2021-23 Büyüme Oranı (%)Şehir
1Deep Universe AŞ19153Ankara
2Batı Kipaş AŞ18093K. Maraş
3Figo AŞ5126İstanbul
4Gardiyan Sistem AŞ4891Ankara
5MS Spektral AŞ4333Ankara
6Prime Sistem Teknoloji AŞ3996Ankara
7İkas Teknoloji AŞ3547Ankara
8Intecro Robotik Otomasyon AŞ3522Ankara
9İdak Havacılık AŞ3481Ankara
10Üzümcü Hastane Ekipmanları AŞ3240Ankara
