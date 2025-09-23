OpenAI CEO'suna göre yapay zeka nedeniyle yok olacak ilk meslek

OpenAI CEO Sam Altman, The Tucker Carlson Show programında yaptığı açıklamada, yapay zekanın (YZ) iş gücü üzerinde büyük etkiler yaratabileceğini ve özellikle müşteri hizmetleri ve yazılım geliştirme, programlama gibi alanlarda önemli iş kayıplarına yol açabileceğini belirtti.

Altman yapay zekanın küçük model davranış değişikliklerinin bile gerçek dünyada geniş çaplı etkiler yaratabileceği konusunda endişelerini dile getirdi.

Altman, özellikle yapay zekanın özellikle telefon / bilgisayar üzerinden çalışan müşteri hizmetleri çalışanlarını yerlerlerinden edebileceğini düşünüyor. Altman, yazılım geliştiricilerin işlerinin de risk altında olduğunu söylüyor. Ona göre hemşirelik gibi güçlü insan etkileşimi gerektiren meslekler daha güvenli alanda kalıyor.

Altman, OpenAI'nin CEO'su olarak yapay zekanın etkilerinden dolayı büyük endişeler taşıdığını ve bu konuda etik sorumluluk hissettiğini söyledi. Kendisinin en büyük korkusu ise, yapay zeka sistemlerindeki küçük değişikliklerin bile gerçek dünyada çok büyük ve beklenmedik sonuçlar doğurabilmesi.

