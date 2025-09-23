Ekim 2025 kira artış oranı ne zaman açıklanacak? Gözler TÜİK enflasyon oranlarına çevrildi

Milyonlarca kiracı ve ev sahibini yakından ilgilendiren 2025 Ekim ayı kira artış oranına ilişkin enflasyon verileri, merakla bekleniyor. Gözler, bu önemli veriyi açıklayacak olan Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)'a çevrildi.
Ekim 2025 kira artış oranı ne zaman açıklanacak?
TÜİK'in resmi takvimine göre, kira artış oranının belirlenmesinde esas alınan enflasyon rakamları, 3 Ekim 2025 Cuma günü saat 10.00'da kamuoyuna duyurulacak. Bu açıklama, kira sözleşmelerini yenileyecek olanlar için belirleyici bir rol oynayacak.
Kira artışı nasıl hesaplanıyor?
Türk Borçlar Kanunu'nun 344. maddesi uyarınca, kira artış oranları artık bir önceki kira yılının 12 aylık TÜFE ortalamasına göre belirleniyor. 1 Temmuz 2024 itibarıyla konut kiralarında uygulanan yüzde 25'lik sınırın kaldırılmasıyla, kira zamları tamamen bu yasal üst sınıra endekslenmiş durumda.
Kira artış oranında yasal üst sınırı, TÜİK tarafından açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) on iki aylık ortalaması oluşturur. Bu oran, hem konut hem de iş yeri kiraları için geçerlidir.
Örnek Hesaplama:
Mevcut kira bedeli 10.000 TL olan bir konut için, TÜFE'nin 12 aylık ortalamasının yüzde 45,80 olduğunu varsayalım. Hesaplama şu şekilde yapılır:
Artış Miktarı: 10.000 TL x 45,80 / 100 = 4.580 TL
Yeni Kira Bedeli: 10.000 TL + 4.580 TL = 14.580 TL
Eylül ayı kira artış oranı ne kadardı?
Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan enflasyon rakamlarıyla beraber tavan kira artış oranları da belirlenmiş oluyor. Ağustos ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte Eylül ayı kira artışlarındaki tavan oran belli oldu. Eylül ayı kira artış tavanı yüzde 39,62 olarak gerçekleşti.