Ekim 2025 kira artış oranı ne zaman açıklanacak? Gözler TÜİK enflasyon oranlarına çevrildi

Kira artışı nasıl hesaplanıyor?

Türk Borçlar Kanunu'nun 344. maddesi uyarınca, kira artış oranları artık bir önceki kira yılının 12 aylık TÜFE ortalamasına göre belirleniyor. 1 Temmuz 2024 itibarıyla konut kiralarında uygulanan yüzde 25'lik sınırın kaldırılmasıyla, kira zamları tamamen bu yasal üst sınıra endekslenmiş durumda.

Kira artış oranında yasal üst sınırı, TÜİK tarafından açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) on iki aylık ortalaması oluşturur. Bu oran, hem konut hem de iş yeri kiraları için geçerlidir.

Örnek Hesaplama:

Mevcut kira bedeli 10.000 TL olan bir konut için, TÜFE'nin 12 aylık ortalamasının yüzde 45,80 olduğunu varsayalım. Hesaplama şu şekilde yapılır:

Artış Miktarı: 10.000 TL x 45,80 / 100 = 4.580 TL

Yeni Kira Bedeli: 10.000 TL + 4.580 TL = 14.580 TL