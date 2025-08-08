Global Yatırım Holding'ten bilanço değerlendirmesi var

Yılın ilk yarısında grubun tüm iş kollarının gelirleri enflasyon muhasebesi uygulanmamış hali ile yüzde 20 ile yüzde 60 arasında artarken, konsolide gelir yüzde 49, FAVÖK ise yüzde 60 artış gösterdi. Grup bu sonuçlar ile enflasyonun üzerinde reel bir büyüme elde etmiş oldu.



Global Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Mehmet Kutman, yılın ilk yarısında temel iş kollarında güçlü bir performans sergilediklerini belirtti. Ayrıca, liman ve gaz segmentlerinde büyümenin temel itici gücü olmaya devam ettiğini söyledi.

Rakamlarla ilk yarı

Holding’in konsolide gelirleri yılın ilk yarısında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 49 artış gösterirken, enflasyon muhasebesi uygulanmış hali ile ise yüzde 7’lik artışla 10,7 milyar TL seviyesine ulaştı.

Yılın ilk yarısında grubun FAVÖK’ü enflasyon muhasebesi uygulanmış hali ile ise yüzde 14’lük artışla 4,5 milyar TL oldu.

Grubun 2024’ün ilk yarısında 935,2 milyon TL olan net karı, bu yılın aynı döneminde yüzde 43 artışla 1 milyar 339 milyon TL’yi aştı. Söz konusu kar rakamının içerisinde 1 milyar 482,5 milyon TL tutarında amortisman gideri, 304,8 milyon TL tutarındaki net kur farkı geliri ile 75,4 milyon TL tutarında TMS29 uygulaması kaynaklı parasal kayıp olmak üzere toplamda 1 milyar 253,1 milyon TL’lik nakit çıkışı gerektirmeyen giderler yer aldı.

İş kollarındaki gelişmelere de değinen Kutman, şöyle devam etti:

"Kruvaziyer sektöründeki güçlü ivme 2 çeyrekte de devam etti. Önemli kruvaziyer şirketleri 2025 yılının ilk yarısında beklentilerin üzerinde finansal ve operasyonel sonuçlar açıkladılar ve 2025 beklentilerini yukarı yönlü revize ettiler.. Naturelgaz, 2025 yılının ilk yarısında da rekor satış hacmi, artan operasyonel verimlilik ve yenilenebilir enerji yatırımları sayesinde olağanüstü performansını sürdürdü.

Naturelgaz, Konya’daki mevcut güneş enerjisi santraline ek olarak Muş’taki 15 MW’lık yeni güneş enerjisi yatırımını da başarıyla devreye aldı. Enerji şirketimiz Consus Bahamalar’daki 100 MW’lık elektrik üretim projesinin finansmanı için 75 milyon ABD doları tutarında grup kefaleti olmaksızın uzun vadeli bir özel tahvil ihracı gerçekleştirdi. Yatırımın 2026 yılında tamamlanmasını bekliyoruz.

İstanbul Portföy Yönetimi 2025 ilk yarısı itibarıyla portföy büyüklüğünü 142 milyar TL’ye yükseltti. Grup bünyesindeki varlık yönetimi şirketleri tarafından yönetilen toplam portföy büyüklüğü ise yıllık bazda yüzde 43 artışla 144 milyar TL’ye ulaştı. Halen inşaatı devam eden Karaköy’deki eski ofis binamız için Hilton Worldwide Manage Limited ile 25 yıl süreli bir marka ve yönetim sözleşmesi imzaladık. Buranın 2025 sonu civarında faaliyete geçmesini bekliyoruz.”

"Temettü dağıtımını ve yatırım fırsatlarını dikkatle değerlendirmeye devam edeceğiz"

GYH Mali İşler Grup Başkanı Ferdağ Ildır ise, "2025’in ilk yarısında, zorlu ekonomik ve jeopolitik ortama rağmen güçlü bir operasyonel karlılık elde ettik. Liman ve gaz iş kollarındaki sağlam performansımız, diğer alanlardaki zorlukları dengeleyerek çeşitlendirilmiş yapımızın gücünü gösterdi. Sağlam bilançomuz ve mali disiplinimiz sayesinde hızlı ve doğru adımlar atabiliyoruz. Uzun vadeli değer yaratmaya odaklıyız ve bu doğrultuda hem temettü dağıtımını hem de yeni yatırım fırsatlarını dikkatle değerlendirmeye devam edeceğiz” dedi.