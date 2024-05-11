Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği A.Ş., SPK'dan halka arz onayı alan şirketlerden. Peki, Hareket için halka arz tarihi ne zaman, fiyatı ne kadar? İşte soru ve cevaplarla Hareket halka arzı:

HAREKET HALKA ARZ TARİHİ VE FİYATI

Halka arzda 1 TL nominal değerli paylar 70 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacak. Hareket Proje Taşımacılığı halka arz tarihi 15-16-17 Mayıs olarak duyuruldu. Şirketin borsa işlem kodu HRKET olacak.

HAREKET KAÇ LOT DAĞITACAK?

SPK bülteninde yer alan detaylara göre şirketin 96 milyon TL olan sermayesinin 115,2 milyon TL'ye bedelli artırımı sırasında oluşan 19,2 milyon TL pay ile mevcut ortaklardan Ahmet Altunkum’un sahip olduğu 3.168.000 TL nominal değerli, Abdullah Altunkum’un sahip olduğu 672.000 TL nominal değerli, Samet Gürsu’nun sahip olduğu 480.000 TL nominal değerli, Cemalettin Gürsu’nun sahip olduğu 240.000 TL nominal değerli, Seddar Sacid Gürsu’nun sahip olduğu 144.000 TL nominal değerli ve Sena Gürsu’nun sahip olduğu 96.000 TL nominal değerli olmak üzere toplam 4.800.000 TL nominal değerli (C) grubu pay halka arz edilecek. Yani toplamda 24 milyon lot dağıtılacak.

EKONOMİST'TE YER ALMIŞTI

Ekonomist Dergisi'nin son sayısında, son üç yılda yaklaşık 100 milyon Euro’luk yatırım yapan yük taşımacılığı şirketi Hareket'in halka arza hazırlandığı yer almıştı. Haberde şu bilgiler yer alıyordu: Ağır yük taşımacılığında 25’ten fazla ülkede önemli projelere imza atan Hareket, yurtdışında hedef büyüttü. Halka arz için bekleyen şirket, buradan elde edeceği geliri yeni pazarlara açılmak için kullanacak. Suudi Arabistan, Abu Dabi, Katar, Umman gibi ülkelerde büyümeyi hedeflediklerini söyleyen Hareket Genel Müdürü Abdullah Altunkum, “Halka arzdan gelecek sermayeyle yurtdışı yatırımlarımızı genişletme hedefimiz var. Proje odaklı yer aldığımız ülkelerdeki payımızı artırırken yeni ülkelere açılmayı hedefliyoruz. Hedefimiz yük mühendisliğinde dünyanın ilk üç firmasından biri olmak” Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.

HAREKET HAKKINDA

Şirketin sitesinde yer alan bilgilere göre Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği Karaköy limanında tahmil-tahliye hizmetini vermek üzere 1957 yılında kuruldu. Marmara ve Karadeniz’de deniz taşımacılığı alanında uzmanlaşan şirket Hareket, kara taşımacılığına yönelerek iş makinesi kiralamaya başladı. Şirket yine kendi sitesinde 60 yıldan uzun bir süredir müşterilerine mühendislik çözümleriyle ağır kaldırma ve taşımacılık hizmetleri sunduğunu belirtiyor. Açıklamaya göre bu hizmetler ayrıca proje planlama, güzergâh etütleri, yük kaldırma mühendisliği, proje yönetimi ve kurulum işlerini kapsıyor. Şirketin yönetim kurulu başkanı Ahmet Altunkum.

FON KULLANIM YERLERİ

İzahnameye göre elde edilecek fonun kullanım yerleri şöyle:

Yüzde 55-60: Makine, ekipman, tesis ve proje yatırımları

Yüzde 20-25: Finansal borçluluğun azaltılması

Yüzde 20-25: Şirketin işletme sermayesinin güçlendirilmesi