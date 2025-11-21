İkinci fabrika için 250 milyon dolar yatırım yapıyor

Astor Enerji, transformatör ve anahtarlama sistemleri üreticisi olarak sektöründe öncü firmalardan biri. Ocak 2023’te 663,5 milyon dolar piyasa değeriyle halka arz edildiğinden bugüne borsanın en çok dikkat çeken şirketlerinden biri oldu ve piyasa değeri 3,5 kat artarak 2,3 milyar dolara ulaştı. Şirketin bu performansını ve yeni ajandasını Astor Enerji CEO’su Hakan Ünsal ile konuştuk.
Ekonomist’in 09 Kasım - 22 Kasım 2025 tarihli sayısından
Ünsal’ın verdiği bilgiye göre, 2018 yılında Ankara’daki fabrika yatırımlarını tamamlayan şirket, pandemide anahtarlama ve transformatör ürünlerine yönelik Türkiye’de ve dünyada önemli bir talep oluşması ile hızlı bir büyüme sürecine girdi. Şirketin iş hacmi, beş yılda yaklaşık beş kat artış gösterdi.
ÜRÜN GAMINI GENİŞLETECEK
Astor Enerji’nin bundan sonraki süreçte Ankara’daki fabrikasına yakın bir bölgede yer alan 240 bin metrekare arazi üzerinde gerçekleştirmekte olduğu yeni fabrika yatırımı, büyümesinde önemli rol oynayacak. 2024 yılında başlayan 250 milyon dolarlık yatırım 2026 yılı itibarıyla devreye alınacak. Bu fabrikaya, anahtarlama grubu taşınacak. Yine güç transformatörlerinde yüzde 50 ve dağıtım transformatörlerinde yüzde 80 kapasite artışı gerçekleşecek. Güneş santralleri için inventer üretiminin de yeni tesiste yapılması planlanıyor. Böylece şirket, ürün gamını genişletecek.
YILDA YÜZDE 20 BÜYÜME BEKLENTİSİ
2025 yılında işlerin iyi gittiğini kaydeden Hakan Ünsal, “Bu yıl yüzde 25 büyüme ile 940 milyon dolar ciro hedefimiz vardı. Ancak iç piyasadaki durgunluğun da etkisiyle büyüme yüzde 20 civarında olacak ve 900 milyon dolar civarında bir rakama ulaşacağız. Bu rakamın yaklaşık 400 milyon doları ihracat tarafından gelecek” diyor.
Yeni yatırımların etkisiyle önümüzdeki beş yıl için dolar bazında yıllık yüzde 20 büyüme beklentisi içinde olan Hakan Ünsal, ihracat pazarlarında önemli gelişim bekliyor. ABD pazarında gümrük vergilerinin artırılması sonucu Çinli firmaların oyun dışında kaldığını söyleyen Ünsal, “ABD pazarında 2026’da 150 milyon dolar, 2027’de 200 milyon dolar ihracat rakamına ulaşabiliriz. ABD pazarında 2026’da servis ve satış için bir merkez kurabiliriz” diye konuşuyor.
Holding Romanya’da GES yatırımı yapacak
Astor Holding, iki ay önce yüzde 9,02 Astor Enerji hissesini 235 milyon dolara (hisse başına 109 TL) kurumsal yatırımcılara sattı. Astor Enerji’nin sadece üretim firması olduğunu kaydeden Hakan Ünsal, “Astor Holding, bu satıştan elde ettiği gelirle Romanya’da GES yatırımı yapacak. Astor Enerji elektrik üretimi işinde olmayacak” diyor.