ING Türkiye'den bilanço değerlendirmesi var

ING Türkiye, 2025 yılının ilk yarısında Türkiye ekonomisine 133,2 milyar TL’si nakdi olmak üzere toplam 160,1 milyar TL’lik kredi desteği sağladı. ING Türkiye’nin mevduat büyüklüğü ise 148,7 milyar TL olarak gerçekleşti.

Finansal sonuçlar ile ilgili değerlendirmede bulunan ING Türkiye Genel Müdürü Alper Gökgöz, şunları söyledi:

“Bu yılın ilk yarısında finansal tablolarımızda sağlam bir performans sergileyerek, yıl sonuna göre mevduatta yüzde 14, aktif büyüklüğümüzde ise yüzde 17 oranında artış kaydettik, ülke ekonomisine sağladığımız kredi desteğini yüzde 28 oranında artırdık."

Gökgöz, "Turuncu Hesap ürünümüzle müşterilerimizin paralarının günlük faizle değerlenmesini sağlıyoruz. 2,1 milyonu aşkın müşteriye ulaşan Turuncu Hesap’ta sunduğumuz Bitmeyen Hoş Geldin Faizi yapısı ile müşterilerimizin farklı bankacılık ürünlerine olan ilgisi de artıyor. Bugün, Turuncu Hesap müşterilerimizin yarısından fazlası farklı bir ürünümüzü daha kullanıyor" dedi.

Z kuşağına özel fon sepeti

Aynı zamanda yatırım fonu dünyalarını zenginleştirdiklerini aktaran Gökgöz, "Türkiye'de bir ilke imza atarak sadece Z kuşağına özel GNZ-Ak Portföy ING Z Kuşağı Fon Sepeti Özel Fonu'nu hayata geçirmekten mutluluk duyuyoruz. Bu fon ile genç yatırımcılara hem finansal bilinç kazandırmayı hem de dengeli bir portföy yapısıyla dalgalı piyasalarda güvenli bir yol sunmayı hedefliyoruz” diye belirtti.

ING Türkiye, sürdürülebilirlik bağlantılı sendikasyon kredisini 2 katından fazla talep toplayarak ve kısmen vade uzatarak toplam 336 milyon dolar karşılığı tutarla yeniledi.

Vadesi gelen mevcut işleme göre, yenileme oranı yüzde 168 olarak gerçekleşti.