İzdemir, İzdemir Enerji Elektrik Üretim A.Ş.’nin halka arz çalışmalarının hızlandırılacağı belirtildi.

İzdemir konuya dair KAP’a yaptığı açıklamada İzdemir Enerji Elektrik Üretim A.Ş.’nin halka arz çalışmalarına başlandığını, ancak Ocak ayı sonunda konuya ilişkin yapılan açıklamanın ardından Mart ayında pandemi sürecinin yarattığı etki ve Ekim ayında İzmir’de yaşanan deprem nedeniyle çalışmaların seyrinin değiştiğini, uzaktan çalışma nedeniyle de sürecin yavaşladığını belirtti.

İzdemir Enerji Elektrik Üretim A.Ş.’nin halka arzının halihazırda gündemlerinde olduğu ifade edilirken bu konuya ilişkin çalışmaların devam ettiği, henüz bağlayıcı karar alınmamasına karşın, çalışmaların hızlandırılması adına aracı kurumlarla görüşmeler yapıldığı duyuruldu