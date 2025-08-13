Kafein Yazılım bedelsiz tarihi belli oldu

Kafein Yazılım Hizmetleri Ticaret A.Ş.'den KAP'a yapılan bildirime göre bedelsiz pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihi yarın, yani 14 Ağustos.

Şirketten KAP'a yapılan bildirim şöyle:

Şirketimizin 19.750.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamının "Hisse Senedi İhraç Primleri" hesabından karşılanmak suretiyle, 177.750.000 TL artırılarak 197.500.000 TL'ye çıkarılmasına ilişkin ihraç belgesi ve Esas Sözleşmenin "Şirketin Sermayesi" başlıklı 7. maddesinin tadilinin, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından 31.07.2025 tarih ve 43/1357 sayılı toplantısında onaylanarak 31/07/2025 tarih ve 2025/42 sayılı Bülten'de yayınlandığı ve 01.08.2025 tarih ve E-29833736-105.01.01.01-76049 sayılı resmi üst yazı ile 04.08.2025 tarihinde tarafımıza ulaştığı kamuoyu ile paylaşılmıştı.

İlgili başvuru T.C. Ticaret Bakanlığı'nın 11.08.2025 tarih ve E-50035491-431.02-00112311808 sayılı yazısı ile onaylanarak 13.08.2025 tarihinde (bugün) tarafımıza ulaşmıştır. Bedelsiz pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihi 14.08.2025 olarak belirlenmiştir.

