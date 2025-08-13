ARA
DOLAR
40,76
0,08%
DOLAR
EURO
47,74
0,40%
EURO
GRAM ALTIN
4398,43
0,33%
GRAM ALTIN
BIST 100
10949,95
-0,04%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Borsa
  • Yarın bedelsiz sermaye artırımı yapacak: Yüzde 1180

Yarın bedelsiz sermaye artırımı yapacak: Yüzde 1180

SPK'dan bedelsiz sermaye artırımı onayı alan 1 şirkette daha bedelsiz tarihi belli oldu.

13 Ağustos 2025 | 13:49
Son Güncellenme: 13 Ağustos 2025 | 18:24
Yarın bedelsiz sermaye artırımı yapacak: Yüzde 1180

Meka Global Makine İmalat Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MEKAG) SPK'dan yüzde 1180 oranında bedelsiz sermaye artırımı onayı almıştı. Şirket bugün KAP'a bedelsiz tarihini duyurdu. Bedelsiz pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihi 14 Ağustos perşembe olarak açıklandı. Şirketten bugün KAP'a yapılan bildirim şöyle:

Şirketimizin, 62.500.000,00-TL nominal değerli çıkarılmış sermayesinin, tamamı iç kaynak ile kar payının sermayeye ilave edilmesi suretiyle (i) 333.422.746,00-TL'si "Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları" hesabında, (ii) 368.000.000,00-TL'si "Hisse Senedi İhraç Primleri" hesabında ve (iii) 36.077.254,00-TL'si "Geçmiş Yıl Karları" hesabında bulunan tutarlardan karşılanmak üzere 737.500.000,00-TL bedelsiz artırılarak 800.000.000,00-TL'ye yükseltilmesine ilişkin sermaye artırımı ve esas sözleşme değişikliğine ilişkin başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmış olup, Kurul'un 07.08.2025 tarih ve 2025/43 sayılı Bülteni'nde yayınlanmıştır.
SPK tarafından onaylanan esas sözleşme tadil metni ve ihraç belgesi ekte yer almakta olup Şirketimizin bedelsiz sermaye artırımına ilişkin pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihi 14.08.2025 olarak belirlenmiştir.
 

İlgili Haberler
Yarın 2 bedelsiz, 1 temettü var (14 Ağustos)
Yarın 2 bedelsiz, 1 temettü var (14 Ağustos)
0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL