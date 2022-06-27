Kocaer Çelik’in halka arz büyüklüğü 1,54 milyar TL oldu.
QNB Finans Yatırım’dan yapılan açıklamada Kocaer Çelik halka arzında 27,50 TL fiyattan ek satış dahil 56,1 milyon adet hisse satıldığı bildirildi.
Halka arza sunulan hisselerin yüzde 58,7’si yurtiçi bireysel, yüzde 35,7’si yurtiçi kurumsal, yüzde 5,62’si ise yurtdışı kurumsallara dağıtıldı
Halka arzda, ek satış hariç, yurt içi bireysel yatırımcılara tahsis edilen payların 1,19 katı, yurt içi kurumsal yatırımcılara tahsis edilen payların 1,22 katı ve yurt dışı kurumsal yatırımcılara tahsis edilen payların 1,35 katı talep geldiği belirtildi.
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