Lokavt kararını KAP'a bildirdi

Şirketten yapılan açıklamada "Lokavt'ın uygulama tarihi, toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması durumunda grevin uygulamaya başlanacağı tarihi takip eden 15.08.2025 tarihinde başlayacaktır" denildi.

Şirketten yapılan bildirim şöyle:

Şirketimizin 31.07.2025 tarihli özel durum açıklamasında, Şirketimiz ile Kristal-İş Sendikası arasındaki toplu iş sözleşmesi görüşmeleri devam etmekte olduğu, Kristal İş Sendikası'nın grev kararı aldığı ve bu kararın görüşmelerde anlaşma sağlanamadığı takdirde 14.08.2025 tarihinde uygulanacağını duyurduğuna ilişkin açıklama yayımlanmıştı.

Bu çerçevede;

Alınan grev/ grev kararına karşı ilgili mevzuatı gereği Şirket Yönetim Kurulunca, 05.08.2025 tarihinde gerçekleştirdiği toplantısında, devam etmekte olan Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinin yasal takviminin bir parçası olarak lokavt kararı almıştır. Lokavt'ın uygulama tarihi, toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması durumunda grevin uygulamaya başlanacağı tarihi takip eden 15.08.2025 tarihinde başlayacaktır. Şirketimiz ile Kristal-İş Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi görüşmeleri anlaşma sağlanması amacıyla görüşmeler halen devam etmekte olup, sürece ilişkin gelişmeler kamuya açıklanacaktır.