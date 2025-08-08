ARA
SPK'nın bedelsiz sermaye artırımı onayı verdiği son şirketler arasında Meka Global Makine İmalat Sanayi ve Ticaret A.Ş. de var.

08 Ağustos 2025 | 11:41
Meka Global Makine'den (MEKAG) bedelsiz açıklaması

Şirket bugün bedelsiz sermaye artırımı onayına (Yüzde 1180) ilişkin KAP'a bildirimde bulundu. Açıklama şöyle: Şirketimizin, 62.500.000,00-TL nominal değerli çıkarılmış sermayesinin, tamamı iç kaynak ile kar payının sermayeye ilave edilmesi suretiyle (i) 333.422.746,00-TL'si "Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları" hesabında, (ii) 368.000.000,00-TL'si "Hisse Senedi İhraç Primleri" hesabında ve (iii) 36.077.254,00-TL'si "Geçmiş Yıl Karları" hesabında bulunan tutarlardan karşılanmak üzere 737.500.000,00-TL bedelsiz artırılarak 800.000.000,00-TL'ye yükseltilmesine ilişkin sermaye artırımı ve esas sözleşme değişikliğine ilişkin başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmış olup, Kurul'un 07.08.2025 tarih ve 2025/43 sayılı Bülteni'nde yayınlanmıştır.
 

