Ons altın açısından kısa vadeli görünüm oldukça sıkıntılı bir tablo çizmeye devam ediyor. Ons altının uzun zamandır olduğu gibi destek bulmakta zorlandığı görülüyor.

Öyle ki, ABD tahvil faizlerinin göreceli yüksek seyrini korumasının altının destek bulunmasını zorlaştırdığı üzerinde duruluyor. ABD’de Senato’da hala devam eden teşvik paketi görüşmeleri de henüz sonuçlanmış değil.

Uzmanlar; altın için pozitif bir unsur olan teşvik paketinin aynı zamanda ABD tahvil faizlerinin yukarı yönlü eğilimini destekleyebilecek bir tablo da çizebileceğini kaydediyor.

Bu güncel görünümün altında, ons altında 1.735 doların üzerine doğru denemeler yapılsa da bu çabaların sonuç vermediği belirtiliyor.

Büyük resmin değişmesi için ons altının önemli ölçüde uzaklaşılan 1.760 doların üzerinde kapanışlar yapması gerektiğinin de altı çiziliyor.