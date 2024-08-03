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Osmanlı Yatırım'dan (OSMEN) bedelsiz açıklaması

Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin %1809.9817 oranındaki bedelsiz sermaye artırımı başvurusu onaylanmıştı. Şirket dün KAP'a bu konuda açıklama yaptı.

03 Ağustos 2024 | 08:06
Osmanlı Yatırım'dan (OSMEN) bedelsiz açıklaması

Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'den dün (2 Ağustos) KAP'a yapılan açıklama şöyle: Şirketimizin 50.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı bir defaya mahsus olmak üzere aşılmak kaydıyla, 20.942.609 TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı iç kaynaklardan (Geçmiş Yıllar Karları) karşılanmak suretiyle 379.057.391 TL artırılarak 20.942.609 TL'den 400.000.000 TL'ye yükseltilmesine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK")'na yapmış olduğumuz 21.05.2024 tarihli başvurumuzun onaylandığı, SPK'nın 01.08.2024 tarih ve 2024/37 sayılı bülteni ile kamuya ilan edilmiştir.

 

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