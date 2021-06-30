İskontolu işlem gören banka hisselerinde, değerleme anlamında aşağı yönlü risklerin azaldığı ve yükseliş potansiyeli olduğu kaydediliyor. Bu nedenle portföylerde banka hisselerine pay ayrılması öneriliyor.

Burada enflasyon ve para politikasındaki gelişmeler ile TL’nin seyri belirleyici olacak. Borsa İstanbul’da (BİST) ilk çeyrek bilanço dönemi tamamlandı.

Biz de piyasalardaki son gelişmelerden en çok etkilenen sektörlerin başında gelen bankacılıktaki son durumu, finansal sonuçlardan ve hisse görünümlerinden hareketle inceledik.

Tablomuzda; 20 önemli bankanın aktifler, mevduat, krediler ve net kâr rasyolarındaki 2021 ilk çeyrek sonuçlarına, yıllık bazda karşılaştırmalı şekilde yer verdik.

Ayrıca dört aracı kurumun banka hisselerindeki öneri ve hedef fiyatlarını da öğrendik. Dört kurumun da ‘alım’ önerdiği banka Garanti BBVA oldu. Onu Akbank, Vakıfbank ve Yapı Kredi (YKB) takip etti.

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