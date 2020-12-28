BİST-100, 1.385’ten başladığı geçen hafta 1.426 ile rekor kapanışını yaptı. 1.420’nin üzerindeki kapanışların daha güçlü trende katkı sağlayacağı belirtiliyor.

Bu trendin hangi yöne doğru kırılacağı, BİST’in yönünü belirleyecek. Uzmanlar, yatırımcıların portföylerini mevcut konjonktüre göre yapılandırmalarının en doğru strateji olacağının altını çiziyor.

Portföyün çeşitlendirilmesinin de oldukça önemli olduğuna dikkat çekilirken, portföylerde çeşitli ürün gruplarına belli ağırlıklarla aynı anda yer verilmesinin riskleri asgari seviyede tutacağı ifade ediliyor.

2021’in genel hatlarıyla bir toparlanma yılı olabileceğini ve defansif portföylerin piyasaların gerisinde kalabileceği bilgisi de paylaşılıyor.

PİYASA GÜNDEMİ

29 ARALIK 2020 SALI

Türkiye’de tüketici güveni paylaşılacak.

4 OCAK 2021 PAZARTESİ

TÜİK, ÜFE verilerini açıklayacak.

8 OCAK 2021 CUMA

ABD’de tarım dışı istihdam verileri duyurulacak.