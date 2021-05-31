Altındaki yukarı yönlü trend devam ediyor. Geçen hafta ABD Merkez Bankası (FED) Başkan Yardımcısı Richard Clarida, enflasyondaki yükselişin geçici olduğunu kanıtlayacağını söyledi.
Bu güvercin açıklamalar sonrasında ons altının yukarı yönlü hareketinin güçlendiği ve 1.900’lere yükseldiği görüldü.
Uzmanların genel beklentisi; ETF yatırımcılarının tekrardan altın almaya başlaması nedeniyle ons altında yükselişin süreceği yönünde.
Yukarı yönlü hareketin devamı durumunda 1.900 ve 1.910 dolar dirençlerinin takip edilmesi gerektiğinin altı çiziliyor.
Satış baskısı durumunda ise 1.890 ve 1.883 dolar destekleri izlenecek. Geçen hafta gram altında da 518 TL’ler test edildi.
ABD’de enflasyon yükselişinin altının ons fiyatını, TL’de yaşanabilecek ek değer kayıplarının da gram altın fiyatlarını destekleyebileceği üzerinde duruluyor.
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