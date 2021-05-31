Dijital dönüşüm, son on yılın en stratejik kavramlarından biri oldu. Eski iş yapış yöntemleri yerini adım adım dijitalleşmeye bırakırken bu süreci iyi değerlendirenler çok büyük avantajlar elde ederek piyasadaki konumlarını güçlendirdiler. Peki sizin şirketiniz de dijitalleşmeye hazır mı?