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SASA Polyester’den sermaye artırımı kararı var

SASA Polyester, paya dönüştürülebilir tahvil sahiplerinden gelen dönüşüm taleplerinin karşılanması amacıyla 785,3 milyon TL tutarında şarta bağlı sermaye artırımı için SPK’ya başvurma kararı aldı.

SASA Polyester’den sermaye artırımı kararı var

Paya dönüştürülebilir tahvil sahiplerinin taleplerini karşılamayı hedefleyen SASA Polyester, 785,3 milyon TL'lik şarta bağlı sermaye artırımı için SPK'ya başvuracağını duyurdu.

Şirket tarafından KAP'a yapılan açıklama şöyle:

Şirketimizin 3 Haziran 2026 tarihinde (bugün) yapılan Yönetim Kurulu Toplantısında;Yurtdışında ihraç edilen Paya Dönüştürülebilir Tahvil (PDT) sahiplerinin 01.04.2026-07.05.2026 tarihileri arasında Şirketimize ulaşan paya dönüştürme hak kullanım taleplerinin şarta bağlı sermaye artırımı yapılmak suretiyle karşılanmasına,Yurtdışında ihraç edilen Paya Dönüştürülebilir Tahvil (PDT) sahiplerinin 01.04.2026-07.05.2026 tarihileri arasında Şirketimize ulaşan paya dönüştürme hak kullanım taleplerinin karşılanmasını teminen şarta bağlı sermaye artırımı yapılmasına,ihraç edilecek yeni payların tamamının mevcut ortakların yeni pay alma hakları tamamen kısıtlanarak 01.04.2026-07.05.2026 tarihileri arasında dönüştürme hakkını kullanmak isteyen toplam 37.300.000 Euro nominal değerli tahvil sahiplerine tahsis edilmesi ve Şirket çıkarılmış sermayesinin dönüştürme tutarı olan 785.263.157,89 TL artırılarak 46.255.615.356,80 TL'den 47.040.878.514,69 TL'ye yükseltilmesine izin verilmesi, bu kapsamda çıkarılacak ihraç belgesinin onaylanması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmasına karar verilmiştir.

 

 

 

 

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