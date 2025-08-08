Şişecam'da üst düzey yönetici değişikliği

Şişecam tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre, mevcut Satış ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Saliha Ebru Şapoğlu ile Tedarik Zinciri Genel Müdür Yardımcısı Dr. Selma Öner, 31 Ağustos 2025 tarihi itibarıyla emekli olacak.

Bu görev değişikliklerinin ardından, 1 Eylül 2025 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yeni atamalar kararlaştırıldı. Şirketin yeni Satış ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı, daha önce Türkiye Bölge Satış Kıdemli Direktörü olarak görev yapan Başar Tırpancı oldu. Tedarik Zinciri Genel Müdür Yardımcılığı pozisyonuna ise, Tedarik Zinciri Planlama Kıdemli Direktörü İbrahim Hakan Çopur getirildi.