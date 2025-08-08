ARA
DOLAR
40,67
0,15%
DOLAR
EURO
47,50
0,28%
EURO
GRAM ALTIN
4445,57
0,26%
GRAM ALTIN
BIST 100
10956,05
0,50%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

SPK'dan bedelsiz onayı aldı: Yüzde 1180

SPK'nın 7 Ağustos tarihli bülteni dün yayınlandı.

08 Ağustos 2025 | 00:52
SPK'dan bedelsiz onayı aldı: Yüzde 1180

SPK'nın son bültenine göre kurul 4 şirketin bedelsiz sermaye artırımına onay verdi. Bedelsiz onayı alan şirketler arasında Meka Global Makine İmalat Sayani ve Ticaret A.Ş. de (MEKAG) yer alıyor.

Şirket, şu açıklamayı yapmıştı:

Yönetim Kurulumuz 15.04.2025 tarihli toplantısında, 62.500.000,00-TL nominal değerli çıkarılmış sermayesinin, tamamı iç kaynak ile kar payının sermayeye ilave edilmesi suretiyle (i) 333.422.746,00-TL'si "Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları" hesabında, (ii) 379.863.014,00-TL'si "Hisse Senedi İhraç Primleri" hesabında ve (iii) 24.214.240,00-TL'si "Geçmiş Yıl Karları" hesabında bulunan tutarlardan karşılanmak üzere 737.500.000,00-TL bedelsiz artırılarak 800.000.000,00-TL'ye yükseltilmesine karar vermiştir. Bu çerçevede, sermaye artırımına ve esas sözleşme değişikliğine ilişkin SPK başvurusu 9 Mayıs 2025 tarihinde yapılmıştır.
 

İlgili Haberler
SPK'dan yeni bülten: 4 şirkete bedelsiz onayı geldi
SPK'dan yeni bülten: 4 şirkete bedelsiz onayı geldi
0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL