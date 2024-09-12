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SPK’dan bir kişiye işlem yasağı geldi

Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) bugün yayınlanan 12 Eylül tarihli bültenine göre 1 kişi için 6 ay geçici işlem yasağı geldi.

12 Eylül 2024 | 22:56
SPK’dan bir kişiye işlem yasağı geldi

SPK'nın tedbir kararına ilişkin açıklaması şöyle:

Tureks Turizm Taşımacılık AŞ (TUREX) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlerde 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun (SPKn) 107/1 maddesinde sayılan fiilin işlendiğine dair makul şüphe bulunması nedeniyle; 6362 sayılı SPKn'nun 1 inci maddesi çerçevesinde yatırımcıların hak ve yararlarının korunmasını teminen, 6362 sayılı SPKn'nun 128/1-(a) maddesine dayanarak yapay piyasa oluşturmaya yönelik işlemlerin engellenmesi amacıyla; 6362 sayılı SPKn'nun 101/1 maddesi ve V-101.1 sayılı Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği'nin 5/1 ve 6/1 maddeleri uyarınca; aşağıdaki tabloda bilgilerine yer verilen kişi hakkında 13.09.2024 tarihli işlemlerden başlamak üzere borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verilmiştir" Bülten için tıklayın

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SPK bülteni: 2 şirkete bedelli, 5 şirkete bedelsiz onayı geldi
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Koç Metalurji'den (KOCMT) geri alım kararı
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